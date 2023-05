Frustrirana glumica redateljicu pogodila u glavu, video odmah postao hit

Glumica Jane Fonda u 86. godini i dalje okreće glave za sobom gdje god se pojavi zbog svoje mladolike linije, a na ovogodišnjem Filmskom festivalu u Cannesu iznenadila je dramatičnim ispadom usmjerenim prema redateljici Justine Triet. Naime, Fonda je redateljici uručivala prestižnu nagradu Zlatnu palmu za film "Anatomija pada'.

No, nakon govora i primanja nagrade, redateljica se uputila prema publici, a sa sobom je zaboravila ponijeti nagradu. Glumica je zatim pokušala privući njezinu pažnju tapšanjem po ramenu, no na kraju je izgubila strpljenje i redateljicu gađala nagradom. Video je odmah postao hit na Internetu.

Poznavajući glumicu i njezin smisao za humor, ovo je sve bila njezina vrsta šale.

Inače, Fonda je u veljači predstavila "80 for Brady", a poslije i filmove "Moving On" i u svibnju "Book Club: The Next Chapter" i tim povodom zadnjih dana često gostuje u televizijskim i radijskim emisija i daje intervjue te u mnogima od njih otkriva i dosta nepoznatih detalja o sebi. U podcastu Call Her Daddy glumica je pričala o svojoj borbi s bulimijom i koliko je poremećaj u prehrani utjecao na nju.

- U svojim dvadesetima počela sam glumiti u filmovima i patila sam od bulimije, živjela sam taj tajni život. Bila sam jako nesretna i pretpostavljala sam da neću doživjeti 30. godinu. Rijetko sam izlazila iz kuće i bila sam zbilja nesretna - ispričala je glumica u podcastu. Dodala je kako joj je bulimija na početku izgledala bezazlenom i mislila je kako će ta epizoda samo proći, ali nije bilo tako i postajalo joj je sve gore.

- Postala sam sve mršavija i mršavija i izgledala sam umorno. Nisam bila iskrena ni prema sebi ni prema drugima jer sam stalno skrivala taj problem. Kupila bih hranu i onda bi je pojela i riješila bi se te hrane uskoro, a nitko to nije smio vidjeti ni znati - rekla je glumica. Fonda je objasnila da uz umor s kojim se treba boriti osobe koje pate od bulimije s vremenom postaju jako ljute i neprijateljski raspoložene i to može utjecati na obiteljske odnose, ljubavne veze, prijateljstva.... Kada je ušla u četrdesete, počela se osjećati gore i gore i pomislila je: "Ako nastavim ovako, umrijet ću". Kaže kako je samo odlučila prestati jer tada se o bulimiji nije znalo puno niti se u javnosti o tome govorilo, a glumica nije znala da su postojale grupe podrške i s vremenom se prestala prejedati i povraćati sve što je pojela te više nije imala problema s poremećajem u prehrani.

Iza Jane je težak period jer joj je prije nekoliko mjeseci dijagnosticiran ne-Hodgkinov limfom i o tome je u rujnu putem društvenih mreža obavijestila svoje pratitelje i rekla kako je krenula s kemoterapijama. Navela je tada da je ovo "vrlo izlječiv" oblik limfoma te da 80 posto ljudi preživi, zbog čega se osjeća sretnom.

