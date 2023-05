Rodila glumica Anđelka Prpić, na svijet donijela djevojčicu

Poznata srpska televizijska i kazališna glumica Anđelka Prpić (38) rodila je svoje drugo dijete, a prvo s novim izabranikom Markom Žugićem. Blic piše kako je na svijet donijela djevojčicu i da je porod prošao u redu.

Glumica, domaćoj publici najpoznatija po ulozi u humorističnoj seriji "Andrija i Anđelka", ima sina iz prijašnjeg braka s inače bivšim najboljim prijatelj njezinog novog odabranika, bivšim suprugom Darijem Prpićem. Dario i Anđelka sina Jakšu dobili su prije 11 godina.

Inače, Anđelka je s bivšim suprugom u braku provela devet godina, a razveli su se prije dvije godine. Šuškanja o tome da je Anđelka pronašla novu ljubav započela su koncem 2022. godine, a prva zajednička fotografija glumce i njezinog novog odabranika objavljena je sredinom siječnja na Instagramu. Fotografiju je objavila Anđelkina kolegica, naša glumica Tihana Lazović, a riječ je o fotografiji nastaloj tijekom rođendanskog slavlja jedne zajedničke prijateljice.

O novoj vezi i prinovi glumica nije dala još nijednu izjavu za medije, ali je prije dvije godine nakon što se rastala od supruga rekla kako su i dalje u prijateljskim odnosima, a takve odnose je zadržala i s ostatkom njegove obitelji.

- Mene umiruje i čini me bezbrižnom to što smo Dario i ja zadržali dobre odnose, ja održavam kontakte s njegovim tatom i sestrom, on s mojim roditeljima i bratom. Mi više nismo ljubavni par, ali smo roditelji i prijatelji, i to ćemo biti zauvijek - rekla je Anđelka u jednom od intervjua koje je dala nakon razvoda. Kada se saznalo da se razvode za medije u Srbiji njima bliski ljudi su izjavili kako je u njihovoj vezi jednostavno došlo do zasićenja.

- Presudan je bio trenutak u koje su shvatili da su se emocije poslije dugo godina ugasile i da je svatko od njih htio krenuti svojim putem - izjavili su njihovi bliski prijatelji.

