FOTO Pobjednik 'Plesa sa zvijezdama' sve raznježio objavom s majčinog groba, evo što joj je napisao

Poznati domaći influencer i pobjednik 'Plesa sa zvijezdama', Marco Cuccurin, ponovno je pokazao svoju emotivnu stranu, podijelivši s brojnim pratiteljima dirljivu posvetu svojoj pokojnoj majci Sanji, koja je preminula u kolovozu 2021. godine. Na fotografiji koju je objavio vidi se mramorna ploča njezina posljednjeg počivališta, okružena crvenim ružama i upaljenim svijećama, a prizor prati poruka koja svjedoči o boli koju vrijeme ne liječi. - Ne samo na neke posebne dane. Fališ mi uvijek, svaki dan i to beskrajno jako. Volim te mama - napisao je Marco, ogolivši svoju tugu i ljubav koju osjeća prema majci.

Gubitak majke za Marca je, kako je i sam ranije priznao, bio prekretnica koja ga je zauvijek promijenila. - Taj gubitak mene je prvenstveno učinio još zrelijim. Lupio mi je jedan veliki životni šamar da se, kad se sve čini dobro i savršeno, nešto može dogoditi i da zaista trebamo svakoga dana pokazivati ljudima do kojih nam je stalo koliko ih volimo. Treba to reći i pokazivati kroz male i velike znakove pažnje, jer bilo je tu puno stvari koje bih još rekao, jer ona za mene nije bila samo mama, nego i najbolji prijatelj. No, opet, s druge strane, dobro što je proizašlo iz tako teškog gubitka jest to što sam stisnuo zube još jače i pokazao životu da ja to mogu, da ja to želim i nisam dao da mi moral padne, nego upravo suprotno, sve sada radim za nju - izjavio je jednom prilikom za IN Magazin.

Foto: Instagram screenshot

Umjesto da ga tuga slomi, Marco je odlučio stisnuti zube, a upravo je majka postala njegova glavna motivacija i pokretačka snaga za sve što radi. - Cijelu svoju glazbenu karijeru želim posvetiti njoj i nadam se da ću u ovoj sezoni 'Plesa sa zvijezdama' i jedan ples posvetiti svojoj majci jer znam da ona to gleda odozgo. Da je ovdje među nama prisutna još, ona bi sad došla svaki tjedan, svaku nedjelju u studio, podržavala me i bila bi najponosnija na svijetu, a ja znam da to već i sada jest - poručio je.

Podsjetimo, svoje obećanje Marco je ispunio i majci posvetio ples u showu 'Ples sa zvijezdama': - Bila je stup naše obitelji, a s njenim odlaskom sam nekako ja to preuzeo na sebe. Svaki put kad čujem Josipu Lisac na radiju - ja kažem evo mama mi se javila. Moja mama je stvarno usadila sve te neke lijepe životne vrijednosti u mene, naučila me i voljeti, i ovaj ples posvećujem njoj, ona je razlog zašto sam ja danas ovdje - rekao je Marco i briznuo u plač, a njegova plesna partnerica Paula potrčala je zagrliti ga i utješiti. Njegove objave i posvete majci redovito izazivaju lavinu emotivnih reakcija i poruka podrške. .