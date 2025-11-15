FOTO Danijela Dvornik pokazala kako vježba kada nije u teretani: 'Zapravo… gledam Ellu koja isto radi'

Influencerica Danijela Dvornik, ne prestaje oduševljavati svoje brojne pratitelje na društvenim mrežama. Iako je studeni donio sive i maglovite dane, Danijela je pokazala da za nju ne postoje izgovori kada je u pitanju tjelovježba. Svojom posljednjom objavom na Instagramu dokazala je da se inspiracija za trening može pronaći bilo gdje i bilo kada, čak i u najtmurnijim uvjetima, a usput je otkrila i jednu simpatičnu poveznicu sa svojom kćeri, Ellom Dvornik.

Na seriji fotografija vidimo Danijelu u sportskom izdanju – crnim tajicama i svjetlozelenoj hudici – kako izvodi impresivne vježbe istezanja i snage koristeći ogradu malog mola ili mostića. Okružena gustom maglom koja stvara gotovo mističnu atmosferu, Danijela je pokazala zavidnu fleksibilnost i snagu, potvrđujući da su godine za nju doista samo broj. Njezina predanost zdravom životu i redovitoj tjelovježbi vidljiva je u svakom pokretu, a energija kojom zrači nadahnjuje mnoge.

"Magla je, hladno, sivo… moj život bez vježbanja nije baš potpun. Pa onda koristim situaciju gdje god mogu da se barem protegnem jer previše sam u tome da bih mogla biti mirna na jednom mjestu. Tijelo traži neku fizičku satisfakciju", napisala je Danijela u opisu objave, jasno dajući do znanja koliko joj je fizička aktivnost važna za cjelokupno blagostanje.

Ono što je posebno dirnulo njezine pratitelje jest intimno razmišljanje u kojem se usporedila sa svojom kćeri Ellom. "Zapravo… gledam Ellu koja isto radi … onda gledam sebe, pa se u sebi smijem. Obje u istom filmu. Čudna je ta majka priroda", dodala je, otkrivajući da je nemirni i aktivni duh nešto što dijele obje generacije žena u obitelji Dvornik. Čini se da je jabuka doista nije pala daleko od stabla, a ova simpatična usporedba izazvala je brojne pozitivne reakcije. Pratitelji su je u komentarima odmah obasuli podrškom i pohvalama za njezinu nevjerojatnu disciplinu i mladenački duh.

Danijela, koja veći dio godine provodi u svojoj oazi mira u Sutivanu na otoku Braču, gdje je preuredila kuću i brine se o vlastitom masliniku, često sa svojim pratiteljima dijeli trenutke iz svog života. Iako je nedavno najavila veliku životnu odluku i "početak novog života", očito je da su zdrave navike i briga o sebi konstanta kojoj ostaje vjerna. U šestom desetljeću života, Danijela Dvornik nije samo influencerica, već i prava inspiracija, žena koja svojim primjerom pokazuje kako se s pozitivnim stavom i predanošću mogu pobijediti i najsivlji dani.