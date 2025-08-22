Finalisti otišli u kolibu u šumi, a povratnici se vratili u obiteljsku kuću! Rebecca izvojevala pobjedu u areni: 'Plačem od sreće'

Darijeva obitelj stigla je u posjet dok je on spavao. "Krenuli smo rano, nigdje nikoga nema, žive duše nema", otkrili su roditelji. Darijeva djevojka je, pak, kandidata probudila uz poljupce i zagrljaje. "Napokon da je vidim, nedostajalo mi je sve", otkrio je sretni kandidat. "Presretna sam, nadam se da će ovo proći brzo, da mi se što prije vrati doma", zaključila je, pak, njegova djevojka.

Doroteja i Rebecca dotad u izolaciji pričaju o borbi u areni. Darijeva obitelj napunila je stol domaćim specijalitetima pa su se djevojke u izolaciji najele uoči dvoboja. "Vidim da i Dario puca od sreće", sretan je Darko, ali i ostatak obitelji, zbog dolaska Darijeve obitelji. Vođa obitelji je svoje roditelje, tetku, curu - prošetao po imanju i sve im pokazao, a potom otišao nasamo pričati sa svojom djevojkom. Kada mu je djevojka otkrila da je ponosna na njega i njegovo sudjelovanje, Dariju je pao kamen sa srca. "Sad mi je lakše, znam da je uz mene. Dat ću sve od sebe da dođem do kraja i probam ovo osvojiti. Tu sam samo radi njih, da nekako nam uljepšam život, najmanje radi sebe", otkrio je vođa obitelji na rubu suza.

Nikolina dotad drži motivacijski govor Doroteji. "Ne bih voljela da Dora ode, nemam trunke sumnje u nju i znam da će rasturiti", zaključila je Nikolina uoči borbe. U lijepim emocijama prolaze posljednji trenuci u izolaciji. Iznenađenje je stiglo i Mariju, došla je njegova voljena sestra. "Mislim da se Mario nije ovoliko isplakao otkad se rodio", otkrila je njegova sestra. "Svi smo uvijek zajedno, kao jedno", zaključio je Mario.

Na imanje je uskoro stigao i mentor Marinko! Dario se brinuo zbog mentorove reakcije, a s njim je pred Marinka otišao i Darko. "Ovo što vidim, nikako nije u redu", zaključio je Marinko. Dariju je bilo neugodno i već se pripremio na pad zadatka. Iako zadatak nisu prošli, odlučili su odraditi zadatak do kraja. Ostatak obitelji nije vjerovao Davoru i Dariju da su pali zadatak. "Ne znam zašto su iznenađeni, znaju kako se zadatak trebao odraditi", zaključio je Darko. "Krivo mi je što smo pali, ali takav je tjedan bio. Nisam se ni ja dovoljno trudio, zadatak nam je bio na kraju pameti", zaključio je Dario.

Uskoro je na imanje stigla Nikolina, koja je po dolasku čestitala kandidatima za tome što su polufinalni tjedan priveli kraju. "Lijepo je ovo čuti. Ponosan sam, da sam otpočetka vjerovao u to - i nisam, ali sad kad sam tu - lijep osjećaj", komentirao je Mario. U borbu su stigle Rebecca i Doroteja, a potom i povratnici! Rebecca i Doroteja nisu jedine koje su se borile, u troboju se s djevojkama borila Anđa, a izglasali su je povratnici! Pobjednica troboja jedina je ušla u finale, a dvoje farmerica napustilo je igru. "Neka probam tu arenu", otkrila je Anđa uoči borbe. "Vrijeme je da pokaže i ona što zna i koliko zaslužuje biti tu", objasnio je odluku povratnika Davor.

Dame su se borile u igri nazvanoj 'Babilonski toranj'. Nakon duge i naporne borbe, pobjedu je izvojevala Rebecca, koju je to ganulo do suza. "Plačem od sreće", zaključila je Rebecca. "Živcirao me toranj", dodala je. 'Farmu' su napustile Anđa i Doroteja. "Vaša uloga na 'Farmi' ne završava. I dalje ćete imati utjecaj na tijek igre jer postajete članice povratnika", otkrila im je Nikolina. Finalisti odlaze u kolibu u šumu, dok povratnici odlaze u obiteljsku kuću do kraja finalnog tjedna. Njihove odluke odlučivat će o daljnjem tijeku igre. 'Farmu' gledajte od 20.15 sati od ponedjeljka do petka na RTL-u.