Fascinantna povijesna priča o čudu u Andama 1972. godine nominirana je za Oscara za strani film

Society of the Snow, Netflix

Ovaj film brzinski se popeo na popis najgledanijih naslova nakon početka prikazivanja. Rečenica je to koju ste već puno puta pročitali, no ovdje je interesantno bilo što je to film sa španjolskog govornog područja, pa i španjolske produkcije ali snimane u Latinskoj Americi. Nadalje, s budžetom od 60 milijuna eura očito je nešto neuobičajeno za europsku kinematografiju, toliko novca za film koji nema aspiracija da postane globalni blockbuster zaista je dosta. Ali, riječ je isto tako o priči koja je zasluživala da bude snimljena dugo vremena, događaj o kojem se radi zbio se 1972. godine. Zrakoplov Fairchild FH227D na letu iz Montevidea u Urugvaju za Santiago u Čileu srušio se 13. listopada u najzabačeniji dio Anda koji je i najsurovije klime, a u to doba pokriven iznimno dubokim slojem snijega i leda. Na letu je bilo 45 putnika i članova posade, među njima i 19 igrača rugby kluba Old Christians s članovima obitelji i navijačima. Odmah po udaru u planinu, zbog pogrešne procjene kopilota, uslijed loše vidljivosti život su izgubila tri člana posade i devet putnika. Nešto kasnije od posljedica ranjavanja i surovog vremena još 13 osoba. Postupno je broj preživjelih pao na 16. Spasilačke ekipe koje su tražile ostatke zrakoplova čiji je trup ostao u Andama na visini 3.570 metara nisu ga uočili u snijegu s obzirom na to da je bio bijele boje. Nakon osam dana potraga je prekinuta, nitko nije vjerovao da je moguće preživjeti u tim uvjetima, preživjeli su morali naći načina da se nekako izvuku. Ova kalvarija koju u Južnoj Americi nazivaju Tragedija u Andama trajala je 72 dana, dok dvojica preživjelih nisu odlučila da pokušaju probiti snježne i ledene prepreke i pronaći pomoć sami. To je uključivalo savladavanje vrha na visini od 4.650 metara bez ikakve planinarske opreme, no nakon deset dana i 61 prijeđenog kilometra uspjeli su i doveli pomoć za još 14 preživjelih. Očito je preživljavanje u takvim uvjetima, gdje je trup poklapala i lavina, bio nadnaravni izazov koji je podrazumijevao i ekstremne mjere, a to je kanibalizam. Ova nevjerojatna priča o preživljavanju, koja se naziva i Čudom u Andama, po tome se ipak izdvaja od drugih sličnih. Praktično nepoznati glumci, mahom debitanti, nevjerojatno su uprizorili beznadnu situaciju, a vjerojatno je dobar dio budžeta potrošen i na šminku, za što je film nominiran za Oscara, uz to što je dobio i nominaciju za najbolji strani film. I teško je ne ocijeniti ovaj film fascinantnim, povijesna priča o preživljavanju pravilno je uprizorena kao ljudska drama na način koji nadmašuje većinu sličnih uradaka koje smo do sada gledali.

Duga sjena, SkyShowtime

Ovaj autor pogotovo voli pisati ovu rubriku upravo zbog terora sadržaja, odnosno povelike mogućnosti da se iza niza visoko reklamiranih a često loših naslova pronađe i neki stvarni dragulj. Serija “Duga sjena” tako je nešto, pa ćemo sami sebe stereotipizirati i reći kako nikada dosta britanskih krimi serija, a taj se žanr posljednjih godina ozbiljno probudio. Duga sjena bavi se vrlo atraktivnom temom Yorkshirskog trbosjeka, Yorkshire rippera, čovjeka imenom Peter Sutcliffe koji je između 1975. i 1980. godine ubio 13 žena, a još sedam pokušao. Pet godina je trajala potraga za jednim od najpoznatijih serijskih ubojica dok nije uhvaćen i osuđen na 20 istodobnih doživotnih kazni zatvorom. Serija je okupila ozbiljan broj vrhunskih otočkih dramskih glumaca poput Tobyja Jonesa i Davida Morrisseyja, a nije se podcijenilo doba ekonomske depresije kroz koje je Britanija tada prolazila. Zastrašujuća priča poslovično je dobro napravljena u izvedbi ITV-a pa ne možemo nego preporučiti je za cjelodnevno gledanje.

Planina Brokeback, HBO Max

Dok se raspravlja o novom “Pravom detektivu”, na HBO-u se pojavila “Planina Brokeback”, jedan od najznačajnijih filmova općenito u povijesti. Jer, upravo je ovaj film u mainstream doveo ono što se naziva queer cinema, odnosno filmove i serije u kojima je homoseksualnost glavna ili pozadinska tema. Naravno, 2005. godine, to je ipak prije gotovo 20 godina, bila je to kontroverzna tema pa je i film imao napade s brojnih strana. No, sa 14 milijuna dolara dosegao je čak 178 milijuna, što dovoljno govori o potrebi da se takvi filmovi i serije snimaju. Pa i nedavni naslov “Fellow Travellers”, odnosno “Suputnici”, vrlo je gledana i visoko ocijenjena. “Planina Brokeback” bavi se, dakle, pitanjem (homo)seksualnosti u maloj ruralnoj zajednici širokog američkog planinskog područja srednje Zapada, državi Wyoming, konkretno, a gdje biti drugačiji, naravno, nije izrazito poželjno. Odnosno može biti i opasno. Jake Gyllenhaal i nažalost pokojni Heath Ledger sjajni su u glavnim ulogama a da je film vrijednost prepoznato je i na Oscarima kao i uvrštenjem u Nacionalni filmski registar.

The Creator, Disney+

Temu umjetne inteligencije treba obrađivati u nekim pravilnim, kraćim razmacima pa onda takve filmove i serije odgledati, bez obzira na to da li je krajnji umjetnički dojam povoljan više ili manje. “The Creator” prošlogodišnji je kino film koji nije osobito prošao na blagajnama zaradivši 104 milijuna dolara na uloženih 80. Bio je to ambiciozan poduhvat pogledamo li tko sve sudjeluje, poput Hansa Zimmera koji je radio glazbu, pa do Johna Davida Washingtona u glavnoj ulozi koji je danas etablirani afroamerički glumac. Priča je intrigantna, 2055. godine umjetna inteligencija detonira nuklearnu bombu u Los Angelesu te počinje rat za opstanak čovječanstva. Među žrtvama su i brat te roditelji Joshue Taylora, narednika u američkoj vojsci čiju ženu Mayu vojska sumnjiči da je kći Nirmate, stvaratelja tako napredne umjetne inteligencije koju još prihvaćaju u zemljama azijskog bloka. No, Maya pogine u nuklearnom napadu. Pet godina kasnije vojska uvjeri Taylora da je Maya i dalje živa, ali da je Nirmata stvorio novo oružje koje može uništiti zapovjedništvo vojske sada smješteno u postaji u Zemljinoj orbiti. Vrlo komplicirano, ali dovoljno intrigantno za pogledati.