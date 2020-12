Farmeri opljačkani: 'Mislim da će svi osjetiti bol'

Kako su uspješno obavili špijunažu i doznali tko su duelisti, Tomislavu i Silviju je pružena mogućnost da u vrijeme dvoboja pokradu farmu. Kako je jedna od njihovih misija i ta da unose nemir među farmere na imanju, Silvio i Tomislav ozbiljno su razradili strategiju pljačke. ''Idemo malo razmrdati farmu, idemo im malo zasmrditi farmu, pokrast hranu i ubiti taj sklad ako uopće postoji!'' komentirao je Tomislav, a Silvio je kazao: ''Moto nam je brzo i efikasno! Spreman sam za pljačku stoljeća!''

Kada je došlo vrijeme da farmeri odu u arenu na dvoboj Dore i Josipa, tajni farmeri Tomislav i Silvio spremno su čekali svoju akciju. Po dolasku na imanje, najprije su skupili kravlji izmet, sa Stjepanovim čizmama ugazili u njega i prošetali se od njegovog do Zdenkinog kreveta ostavljajući tragove za sobom. Tajni farmeri odlučili su se na još jednu spačku te tako začepili wc školjku i tuš, a po završetku akcije opustošili su kuhinju. ''Mislim da će svi farmeri osjetiti bol!'' konstatirao je Tomislav zadovoljno.

Na tajnu lokaciju, odnosno Olimp, kako ju već zovu, vratili su se s punim torbama hrane, no kako bi osigurali svoj ostanak na Olimpu, osmislili su strategiju za ophođenje s novim tajnim farmerom koji će im tek doći. ''Dakle, Joža ako nam dođe pravimo samo juhice, što znači da moramo sakriti svu ovu hranu što smo donijeli i ostavljamo u frižideru doslovno samo najosnovnije potrepštine za juhu plus masnu hranu iz razloga što Dori smeta masno zbog endometrioze. Znači, oboje će biti gladni što znači da mi ovdje ostajemo'' sumirao je Silvio, a Tomislav je ponovio: ''Imamo plan, taktiku i strategiju za novog gosta, definitivno mu nećemo otkrivati nikakve pogodnosti življenja u ovoj kućici. Imat ćemo samo pitanja, nikakve odgovore. Plan nam je da ostanemo maksimalno koliko možemo, do finala, a svaki novi koji dođe ovdje, želja nam je da što prije otiđe!''

Tko će od farmera doći na Olimp te kako će farmeri reagirati kada shvate da im je netko bio na imanju, ne propustite doznati u večerašnjoj epizodi showa!