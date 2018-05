Fantastično glazbeno putovanje Chuia i Borisa Štoka

Nakon suradnje sa Josipom Lisac Chuievci su podijelili glazbenu inspiraciju i s jednim od naših najboljih muških vokala Borisom Štokom. To je početak nove glazbene priče u kojoj nam Chui i Boris Štok donose fantastičnu pjesmu naslovljenu 'Pogledaj'.

'Pogledaj' je doista malo glazbeno remek djelo u trajanju od skoro 8:00 min. u originalnoj verziji ali je napravljena i radio edit verziji od 4:43 min. koja će biti prihvatljivija za emitiranje u eteru radio postaja!

Chuievci su miljenici struke, glazbenih kritičara ali i, najvažnije, publike! Njihov album 'Chui ovu glazbu', realiziran u suradnji s Jazz orkestrom HRT-a, glazbeni kritičari proglasili su čistim remek djelom, a potom je to fantastično diskografsko izdanje na ovogodišnjoj dodjeli naše najprestižnije glazbene nagrade Porin ovjenčano Porinom za najbolju izvedbu jazz skladbe (Chui i Jazz orkestar HRT-a: 'Punch'), jazz album godine (Chui i Jazz orkestar HRT-a: 'Chui ovu glazbu') i vokalnu izvedbu Josipe Lisac na Chuievoj 'Tebi putujem'. Uz to, treba dodati još dvije itekako prestižne nominacije: za najbolju skladbu jazz glazbe (skladba Punch) i za album godine što je čudesno jer nikad dosad jazz band nije imao baš nikakve šanse u toj kategoriji ostvariti nominaciju ali naš Chui je bend takvog kalibra da mu je to uspjelo kao i nominacija za IMPALU - europsku nagradu za najbolji europski nezavisni album godine.

Tu prekrasnu glazbenu priču albuma 'Chui ovu glazbu' u suradnji s Jazz orkestrom HRT-a zaokružili su veličanstvenim koncertom u Tvornici i brojnim samostalnim koncertima kako u Hrvatskoj tako i u inozemstvu dok ovogodišnju sezonu ljetnih nastupa naši Chuevaci započinju koncertom u Zagrebu koji će održati 16. lipnja u sklopu programa Ljeto u MSU.

Diskografski Chui ide dalje, u nove glazbene pohode, pod okriljem Dancing Beara, s novim singlom 'Pogledaj' i novom suradnjom, ovaj puta s Borisom Štokom.

O toj suradnji Toni Starešinić alfa i omega benda Chui je rekao:

„Bili smo sretni kad nam se javio Boris da napravimo nešto skupa. Ja sam pratio njego rad i u grupi Quasarr i jedna od njihovih najdražih pjesama mi je bila Arpeggio pa sam uvod u Pogledaj napravio i kao neku posvetu bivšem Borisovom bendu. Kako je Boris krenuo dalje u solo vode tako je i nastavak pjesme otišao u skroz novom smjeru.. I eto je u skoro osam minuta, pravo glazbeno putovanje, kojem je Dalibor kroz spot dao još jednu novu dimenziju. To je postao film..“

Boris Štok je suosnivač i dugogodišnji član odlične grupe Quasarr, u kojoj je djelovao u svojstvu autora tekstova, koautora glazbe i glavnog vokala, a prošle je godine krenuo u samostalne vode. Da je to bila dobra odluka, a njegov rad zapažen potvrđuje ovogodišnja nominacija u kategoriji Novi izvođač godine za nagradu Porin, brojni nastupi od kojih bi izdvojili ovaj na Sea Star festivalu u Umagu (25.05.18.) te na tvrđavi svetog Mihovila u Šibeniku (26.05.18.) ispred svjetski poznate kantautorice LP gdje je uživo predstavio i svoj aktualni singl 'Baby, Baby'. Uz spomenuti, nedavno objavljeni singl, Boris Štok će u radijskom eteru biti zastupljen i s novim singlom 'Pogledaj' koji je realiziran u suradnji s bendom Chui, evo šta je o toj suradnji izjavio Boris Štok:

„Jako me veseli ova suradnja sa Chui, odmah smo kliknuli..na prvu! Uvijek je dobro izaći malo iz svojih navika rada i pustiti da te kreacija vodi. Nije bitan žanr već muzikalnost!

Nisam dugo tražio melodiju i tekst, ušao sam u studio, krenuo snimat vokale i sve je bilo gotovo za sat, dva! Pjesma je eklektična, puna emocija, dinamike... 8 minuta, genijalno! :)“

Fantastičnu pjesmu prati jednako takav i video spot, a naslov pjesme 'Pogledaj' kao da je sam pozvao genijalnog Dalibora Barića koji je napravio fenomenalan spot. Riječ je o animiranom video spotu u trajanju od skoro osam minuta, djelo potpisuje redatelj Dalibor Barić koji je upotpunio ovo malo glazbeno remek djelo i dao mu jednu drugu dimenziju, to je postao film!