Elli Dvornik propustila tri leta iz Beograda za Zagreb, na kraju se vratila automobilom: 'Događa se'

Influencerica Ella Dvornik (31) svoje pratitelje svakodnevno obavještava o anegdotama iz privatnog života, a ovog puta na svojim je društvenim mrežama otkrila gotovo nevjerojatnu situaciju u kojoj se našla. Naime, Ella se trebala vratiti iz Beograda za Zagreb avionom koji je polazio u 7 ujutro, a nakon što je prespavala prvi let pojurila je na aerodrom kako bi kupila kartu za prvi idući let.

- Kad sam došla na check in žena mi je rekla da sam uzela kartu iz suprotnog smjera - otkrila je Ella koja je zatim promijenila kartu i platila 450 kuna kako bi joj pomaknuli let za kasnije navečer iz Beograda.

Foto: Instagram

- Dešava se ujutro, reko, ajde, idem zamijeniti kartu za večernji let - dodala je Ella, no unatoč kupljenoj karti u Hrvatsku se ipak nije vratila avionom nego automobilom. Navečer je pratiteljima priznala da je naručila automobil preko aplikacije BlaBlaCar koji će ju odvesti do Zagreba. - Neka sam ja kupila tri avionske karte kako bi otišla u Zagreb autom - zaključila je Dvornik.

Inače, ovo nije prvi put da je Ella propustila let. Prije nekoliko dana požalila se da joj je kod kuće ostala putovnica pa je propustila let za Beograd pa je na put morala ići autobusom. Kako ne bi zakasnila, na zagrebački kolodvor došla je puno ranije i onda se pohvalila pratiteljima kad joj je putovnica konačno bila u rukama.

Foto: Instagram

