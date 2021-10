Ella Dvornik oglasila na Instagramu da traži čistačicu: Kod mene sterilne kuće neće biti bar od moje ruke

Ella Dvornik odlučila je odgovoriti na neka od pitanja koje su joj obožavatelji postavili na Instagram profilu. Jedno pitanje je glasilo: Kako si tako opuštena, mislim inače svi nešto glume na društvenim mrežama. Ella je na ovo pitanje odgovorila:

- Glumimo tu i tamo i u privatnom životu, a nekad smo i opušteni. Meni je draže da me prate kul ljudi kojima je do dobre zezancije nego do sterilne kuće, jer kod mene sterilne kuće neće biti bar od moje ruke. P.S. Tražim čistačicu u Istri, ako ima zainteresiranih, neka se jave. Zamolila je svoje pratitelje da joj više ne postavljaju pitanja o proširenju obitelji, jer je kaže, poduzela sve mjere da joj obitelj ostane na trenutnoj brojci. Pričala je i o tome kako se izvuče iz depresivnih stanja.

- Puno afirmacije, puno dobrih djela za druge i onda čekam da svemir odradi svoje. A još nikad nije razočarao. Moć pozitivnog razmišljanja je magija - poručila je blogerica i influencerica. Rekla je kako je oduševljena životom u Istri gdje je kupila kuću i iznenadila se kako se lako prilagodila novoj okolini. Redovito i vježba i pohvalila se kako tri puta tjedno po 90 minuta trenira uz pomoć osobne trenerice. Obožavatelje je zanimalo i je li se udebljala nakon tretmana CoolSculpting, a Ella je priznala kako se malo udebljala i to tijekom preseljenja u Istru kada je uglavnom jela iz hranu iz dostave, ali čim se vratila svojim navikama i čim je postala malo aktivnija i tog malog viška se lako riješila.