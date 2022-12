Đurđica Vorkapić: 'Sama sam naučila šivati, prvo mamine zavjese pa stolnjaci, krpe, na kišobrane postavljala trake'

Na ulazu u trgovinu Hippy Gardena u Zagrebu zapisana je godina 2000. I dok ulazim, ne mogu se načuditi kada su prohujale te godine, jer baš tamo na počecima brenda prvi sam put razgovarala s dizajnericom koja je stvorila - i stvara - Hippy Garden, Đurđicom Vorkapić. Njena je modna priča drugačija od drugih, jer punih je petnaest godina radila u drugoj modnoj kući, tamo je, kaže, naučila sve što zna o modnom poslu, da bi tek nakon toga pokrenula vlastiti brend. To je brend koji traje već duže od dvadeset godina, a kako je velika, okrugla, godišnjica pala usred najgoreg udara korone, nikakvog obilježavanja datuma i slavlja nije bilo.

- Ali bit će ga - kaže Đurđica.

Za sebe kaže da je pravi horoskopski Bik, tvrdoglava, ali i još važnije, znatiželjna. Baš takva je bila i kao dijete. Nije je previše zanimalo crtanje, jer najvažniji joj je bio rad rukama:

- Od trakica sam plela ukrase, na kišobrane postavljala trake koje su se vrtjele... doslovno sve što se radilo rukama, i ta mi je znatiželja dala jednu važnu osobinu, želju da probam svašta i da se ne bojim ničega - priča Đurđica. U modu ju je usmjerila mama, koja je prepoznala njene vještine i kada je bila u osmom razredu kupila joj je mašinu:

- Ne znam kako joj je to palo na pamet, ali mene je moja znatiželja natjerala da saznam sve o toj mašini. Prvo sam je rastavila, pa sastavila, i onda sama naučila šivati. Prvo mamine zavjese, pa stolnjaci, krpe.... I onda sam krenula šivati odjeću mlađoj sestri. Bilo je to zaista smiješno, mogla sam je na igralištu prepoznati među tisuću djece, jer uvijek je bila u nekim ludim bojama. I danas joj moram zahvaliti jer je sve to stoički nosila - kroz smijeh priča kreatorica i dodaje kako su njih dvije baš nedavno, prilikom selidbe, našle jedan komad te odjeće. I raznježile se, jer danas je to smiješan komad odjeće, ali baš su ti pokušaji u njoj potaknuli stvaranje.

No, tada se dogodio rat, a kako joj je tata radio u policiji, i ona je sebe vidjela u tom pozivu. Najviše ju je zanimala maloljetnička delinkvencija, ali tada još nije bilo škola koje bi joj omogućile željeno usmjerenje u kriminalistici. No, željela je studirati, a kako bi joj to bilo moguće, morala se i zaposliti. Tada je pronašla posao u tadašnjem najvećem tekstilnom pogonu u Hrvatskoj, u WGW-u, i tu počinje njena modna priča.

- Tamo sam stekla sve svoje znanje: o materijalima, proizvodnji, trgovini, doslovno o svemu. To mi je dalo širi uvid u taj posao, jer tamo sam radila punih petnaest godina. Bila je to škola života, bila sam u žiži - priča Đurđica i kaže da je tada dobila najveću inspiraciju. Ona ju je “natjerala” da iznova iskuša onu kreativku iz rane mladosti. Prvu reviju i prvu kolekciju napravila je prije 22 godine, i tada je sve krenulo strelovitom brzinom:

- Nikada to neću zaboraviti: prva revija, u kinu Europa, u sklopu Cro-à-Portera... Bilo je toliko ljudi da me preplavio taj osjećaj auditorija kojem se predstavljam, ta snaga. A svi smo mi, brojni domaći kreatori, kao i sam Viktor Drago, zapravo bili na svojim počecima - objašnjava.

Kaže kako je sretna što je njena kreativnost došla u prvi plan.

- Isplatila se upornost jer bez nje nema ništa. I zbog nje je moja modna kuća opstala tolike godine - ističe.

Od tih samih početaka pa do danas njena je modna kuća, među ostalim, vrlo prepoznatljiva po svom imenu, ali i kontrastu, jer u modi koju ona stvara hippy je samo oznaka za duhovnu slobodu.

- Hippy je zapravo način na koji Saša (Đurđičin suprug, op. a.) i ja gledamo na svijet: opušteno, zdravo, otvorenog uma. Bila je to ta ideja slobode koju smo preslikali kroz brend, a Garden je rast, cvijeće, drveće... Poklopilo se ime koje nas je dobro opisalo i koje nas i danas obilježava - priča Đurđica i ne skriva koliko je mnogo stvari bilo vrlo izazovno u razvoju njenog brenda.

- Možda je najzahtjevnije bilo upravo u vrijeme kada smo počeli, zajedno s mnogim drugim našim modnim brendovima. Imali smo slobodu kreiranja, svatko od nas je bio osoben, ali možda je i najzahtjevnije bilo steći razumijevanje i povjerenje šire publike. Tada je hrvatska moda bila na marginama, nije se previše vjerovalo u hrvatski proizvod i trebalo se nametnuti. Izdržali su oni brendovi koji su se kroz tu borbu osnažili, podigli kvalitetu. I svaka čast svim mojim kolegama koji proizvode sve ovo vrijeme, a pri tome ne mislim na ovu Instagram modu, koja se pojavi i nestane nakon dvije-tri godine. Mi koji smo vjerovali u to što radimo, mi smo uspjeli. Zaista je bilo teško, pored uvoza iz Italije i Turske, ljude uvjeriti u prednosti i kvalitetu hrvatske proizvodnje. Mi smo doslovno probijali led, jer hrvatska moda je tada bila poznata uskom krugu ljudi, prvenstveno onima u Zagrebu, jer tu su i nekada postojali stari obrtnici, ljudi koji su od davnina “proizvodili” modu. Ali taj krug ljudi nije bio dovoljan da neki modni brend opstane. Doslovno je trebalo ljude naučiti da vjeruju hrvatskoj proizvodnji - objašnjava Đurđica.

A na pitanje kakve su žene koje vole i nose Hippy Garden, odgovara kao iz topa:

- Drugačije! Stvarno su drugačije, rekla bih da imaju pomalo divlji temperament. Mislim da se kroz ovo što mi radimo osjeća buntovništvo i da to prepoznaju žene koje su i same takve. Naravno, neke naše klijentice su uz nas već dugi niz godina, ali baš se prepoznaje da kod nas zalaze žene s karakterom, one koje su sigurne u sebe. Očito se podudaramo, mi sa svojim modnim idejama i one sa svojim načinom života. Jednostavno rekla bih da su to - drske žene.

Za razliku od mnogih drugih kreatora, Đurđica ne voli da se ističe kada nju nose poznate žene. Govori kako su na svojim počecima doslovno oblačili cijelu hrvatsku javnost. Naravno, kaže, to je tada bilo jako važno. Priča kako su neke od tih poznatih žena tada i same bila na počecima svojih karijera i kako se to poklopilo, modni brendovi koji su tada startali, ljudi koji su tada startali, zajedno su gradili svoje karijere i svoju vidljivost.

- No, danas je situacija drugačija, koliko je važan njihov javni posao, toliko je važan i Hippy Garden. Uz to, neće se svatko poistovjetiti sa svakom javnom osobom, pa ponekad to može imati i negativnih referenci za modni brend. Zato mislim da je najvažnije pozicionirati se kao brend koji ima kvalitetu, iza kojeg su godine proizvodnje, jer to danas kupcima ulijeva povjerenje. Ako dizajner dođe u poziciju da mu je važnija osoba koja nosi njegovu odjeću, od odjeće koju kreira, neće dugo opstati. Ja nikada nisam tako radila, niti to želim. Naš brend je meni “svetinja”, pa - izvolite - ističe Đurđica.

Hippy Garden je i u teškim danima korone ženama ponudio upravo ono što im je trebalo - malenu i slatku, higijensku torbicu za nošenje maske. Na pitanje kako joj je uopće palo na pamet da tržištu treba baš to, Đurđica odgovara:

- Ja sam vjerovala da će korona izvući najbolje od dizajnera, da će izvući onaj najkreativniji dio svih nas, međutim, dogodilo se upravo suprotno, da su se ljudi malo pogubili. Kada pogledamo svjetsku modu, ispada da se sve svodi na recikliranje, ali i da su kroz najveće svjetske brendove na površinu isplivali taština i “devijacije” u dizajnu. Očito sam zaboravila da moda uvijek odražava osobu koja je stvara. Svima nama su te godine bile jako, jako teške, a ja ni sama ne znam kako sam se sjetila torbice za maske. Kod mene se to jednostavno dogodi, ja sam i u Klubu inovatora Hrvatske, čest “gost” Zavoda za intelektualno vlasništvo i imam tri-četiri prijavljena dizajna. Tako mi se dogodilo i s torbicama za maske. Očito vidim male stvari koje ljudi obično preskoče - objašnjava.

I sama se čudila da takve torbice ne postoje, ali i priznaje da su joj te male torbice dvije godine držale proizvodnju, osigurale opstanak, ali i poziciju da ne otpušta ljude. Kaže da su u Hippy Gardenu radili kao da se ništa ne događa i da su im prvih dana doslovno padale internetske stranice zbog svih koji su naručivali baš taj proizvod. A danas je, kaže Đurđica, prisutna želja za životom, želja da se iskoristi svaki dan do kraja. To je ljude vratilo i u Hippy Garden.

Vlastita vizija ljepote

Jedna od buntovnica i žena s pomalo drskim karakterom o kojima govori Đurđica Vorkapić svakako je i naša poznata make-up artistica Sanja Agić. Ona je poznata vizažistica s više od deset godina radnog iskustva i autorica knjige “Make up s potpisom”, profesionalka čvrsto vezana uz modu. I baš kao što je za nju lice na kojem radi poput praznog platna na koje nanosi svoju viziju ljepote, na čemu su joj zahvalne brojne žene, tako i ona sama modu doživljava kao svojevrsni “potpis” s kojim svijetu kazuje tko je i što je.

Upravo zato brojna je svoja modna lica pronašla u Hippy Gardenu, a kako je upravo to moda koju voli i nosi godinama, s Đurđicom je danas i prijateljica, jedna od onih koje imaju prilike prve vidjeti nove kolekcije. Naravno, poslovna suradnja djevojkama je dvosmjerna, pa je tako upravo Sanja kreirala make-up za brojne kolekcije ovog modnog brenda, bilo da se radilo o šminki za modne revije ili pak za snimanja kampanji. Na fotografiji koju objavljujemo nosi svileni kombinezon Hippy Gardena, za koji kaže da spada u najčuvanije komade u njenom ormaru, a ovaj je nosila na modnu reviju Hippy Gardena koja se u listopadu 2017. godine održala u zagrebačkom Muzeju suvremene umjetnosti.

