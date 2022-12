Zbog raka jajnika početkom je godine uklonila maternicu, a poznata komičarka sad je otkrila da joj se bolest vratila

Škotska stand-up komičarka, glumica i spisateljica iz Glasgowa Janey Godley (61) podijelila je s pratiteljima na Instagramu tužne vijesti. Naime, u videu koji je objavila otkrila je da joj se rak vratio, no obećala je da će se boriti do zadnjeg dana jer želi "otići na nogama, ne na koljenima". Potvrdila je i da će od iduće godine nastaviti svoju turneju "Not dead yet". U videu je Janey rekla i da je to možda posljednji put da nastupa na pozornici nakon što su joj liječnici rekli da je rak koji se prvo pojavio u njenim jajnicima, i dalje prisutan u njezinom abdomenu.

"Snimci i nalazi pokazuju da su mi se povećali tumorski markeri. Još je ostalo malo te bolesti u mom trbuhu. Želim da svi znate da ću morati proći kroz još kemoterapije. Također želim da znate da nastavljam s turnejom u veljači i ožujku. Odlučna sam vratiti se na pozornicu. Nadam se da to nije i posljednji put, ali mislim da je to poštena procjena", kazala je.

Podsjetimo, Janey je dijagnosticiran rak jajnika u studenom 2021. godine, a u siječnju 2022. imala je potpunu histerektomiju.

Godley je započela svoju stand-up karijeru 1994. godine, a svoje srednje ime je uzela kao zakonsko prezime jer je rekla kako ju je "i muževa i njezina obitelj iznevjerila", pa je odbacila i mužemo prezime Storrie i svoje, Currie. Pravno je promijenila ime 1995. godine. Osvojila je nagradu za "Best Show Concept" na Novozelandskom međunarodnom festivalu komedije 2002. i "Spirit of the Festival" 2006.

2005. godine objavljena je njezina autobiografija "Handstands in the Dark". Pojavljivala se i na TV-u, a neki od nastupa uključivali su "River City", "Sam Delaney's News Thing", "The Alex Salmond Show", "Have I Got News for You" i "Traces". Pojavila se i u filmu "Divlja ruža".

