Tko će pjevati na dočeku vatrenih? Dva izvođača već su zbog promjene dana morala otkazati svoj nastup

Doček hrvatske nogometne reprezentacije trebao bi se održati u nedjelju popodne na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu, a u javnost su se pojavila već neka imena izvođača koji će nastupiti na Trgu bana Jelačića. Tako se između ostalih spominju Joško Čagalj Jole, Prljavo Kazalište, Indira Forza i Jura Stublić & Film. Međutim, kako se mijenjao dan, odlučili smo provjeriti tko će od njih nastupati. Jole, kaže nam, ipak neće nastupiti jer taj dan ima već dogovoren nastup.

- Veliki sam navijač naše reprezentacije i naravno da se uvijek rado odazovem njihovim pozivima. Nažalost, u nedjelju ne mogu nastupiti jer imam drugi koncert. Bit će prilike da se ponovno družimo nakon nekog drugog prvenstva. Naravno da sam gledao sve utakmice i navijao za naše, čak je postojala mogućnost i da odletim u Katar na utakmicu protiv Argentine, no ipak sam odustao zbog mojih obaveza - kazao nam je Jole.

Prljavo kazalište zasad nije potvrdilo nastup u nedjelju. Jasenko Houra kazao nam je kako su trenutačno u Novom Mestu, gdje snimaju novi album.

- O tome više zna naš menadžer Damir Ramljak Tigar, zasad još nije ništa službeno. Mi ćemo u Zagrebu nastupiti i u subotu, na tradicionalnom koncertu "Želim život", za zakladu Ana Rukavina. Pratio sam sve utakmice naše reprezentacije i oduševljen sam što smo ponovno došli među četiri najbolje ekipe na svijetu. Pa nije sramota izgubiti u polufinalu od Argentine, na čelu s velikim Messijem. Dosad smo mu se divili na televiziji, a sada smo igrali protiv njega. Skidam kapu našim nogometašima - rekao je Houra.

Indira, kao i Jole, nažalost neće moći nastupiti u nedjelju, iako je bilo planirano da pjeva na dočeku.

- Nažalost, Indira u nedjelju nije u Zagrebu. To je sve bilo dok je doček planiran za ponedjeljak - kazali su nam kratko iz njezina tima.

Jura Stublić je također kazao kako ništa još službeno nije dogovoreno.

- Iz Grada i reprezentacije me nisu zvali, no zvao me veliki menadžer... Procedura mog benda je sljedeća. Moram im javiti, no čini se da će saznati prije nego što im javim. Moj klavijaturist je anesteziolog i sinoć je bio dežuran. Moram se dogovoriti s dečkima oko svirke, ako se dečki slože bilo bi mi drago, no procedura je procedura - kazao je za 24 sata.

Podsjetimo, doček vatrenih u Zagrebu najavili su iz Grada i prije poraza od Argentine u polufinalu. Zasad je plan da cijeli program počne u 17 sati, kada bi zrakoplov s našom reprezentacijom trebao sletjeti u zagrebačku zračnu luku. Baš u vrijeme kada se bude igralo finale.

