Dugo je nismo vidjeli! Naša bivša misica otvorila profil na Instagramu i oduševila fotkama

Bivša Miss Hrvatske, Fani Čapalija nedavno je odlučila otvoriti profil na Instagramu. Objavila je nekoliko fotografija i već skupila preko 300 pratitelja. Kako lijepu Fani ne viđamo često u javnosti, njezini fanovi su presretni zbog ovog poteza jer će češće dobivati novosti o njezinom životu.

Foto: Instagram

Podsjetimo, bivša misica titulu najljepše osvojila je 1993. godine, a ušla je među prvih pet finalistica u izboru za Miss svijeta. No mnogi su je zapamtili po kultnoj izjavi "It's OK", koja je nastala kao odgovor na pitanje sutkinje koju je zanimalo što misica misli o dijelu natjecanja koje uključuje nošenje kupaćih kostima.

Čapalija se na početku malo zbunila, no snašla se i voditelju, glumcu Pierceu Brosnanu odgovorila upravo tom poznatom rečenicom. Na vrhuncu popularnosti povukla se iz modnog svijeta jer se željela posvetiti braku s bivšim nogometašem Ivicom Mornarom, no brak, nažalost, nije dugo potrajao i nakon tri godine odlučili su se razvesti. Paralelno s raspadom braka proživljavala je još jednu obiteljsku dramu. Njezina majka bolovala je od raka, a zbog stresne situacije Fani je gubila kilograme. Imala je samo 49 kilograma, zbog čega je neki na ulici nisu prepoznavali. Jednom je otkrila da bi bila najsretnija kad bi se opet zaljubila, no tvrdi da joj to ne ide. Priznala je da ima udvarača, ali pravu ljubav još nije pronašla. - Ne mislim da se to nikada neće dogoditi, ali ne ide to tek tako. Kad bih postala majka, bila bih najsretnija na svijetu - kazala je Fani.