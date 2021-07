Druga večer Thrill Blues Festivala: Blues se vratio na obalu Cetine!

Blues se vratio na obalu Cetine! Večeras je u triljskom parku održana druga večer četvrtog po redu Thrill Blues Festivala, koji je nam je ponovno donio jedinstveni ugođaj, uz pridržavanje svih epidemioloških mjera. Stranci su opet bili oduševljeni jedinstvenom pozornicom koja, kako je rekao grčki novinar Michael Limnios, podsjeća na onu u Memphisu, gdje je kolijevka bluesa.

Večer je otvorio 13-godišnji Odin Sokač, mladi glazbenik koji se preko roditelja zaljubio u blues. Dok njegovi vršnjaci slušaju domaće popularne izvođače, on uživa u klasicima Roberta Johnsona i B.B. Kinga.

- Kada sam prijateljima kazao da volim blues, mislili su da se radi o automobilu, kazao nam je simpatični Odin, koji svira gitaru i dosad je napisao više od 20 pjesama, a namjerava i snimiti album.

Nakon njega nastupili su lokalni bendovi D'Bluz i Ozon, a zatim Thrill All Stars, bend s vrhunskim glazbenicima - Jamesom Perrijem na vokalu, Borisom Hrepićem Hrepom na basu, gitaru je svirao Marijan Brkić Brk, bubnjeve Leo Anđelković, a Hammond orgulje Davor Štern, nekadašnji ministar gospodarstva i poduzetnik, ali prije toga član grupe 220 i Zlatni akordi.

- Ja sam vam stari roker, ali mladi bluzer. Iznimna mi je čast bila dijeliti pozornicu s ovom ekipom, i svirati na ovom prostoru koji ima vrhunski turistički potencijal. Snimka s Thrill Blues Festivala trebala bi se pokazati na svim svjetskim glazbenim televizijama, jer ovo je jedinstveno, mišljenja je Štern.

Oduševila je i livanjska grupa 4 Hombres & Flowery, koja je izvela svoje autorske pjesme, ali i jednu zanimljivost. U obradu pjesme "After Dark" grupe Tito & Tarantula, ubacili su stih "Emine" Himze Polovine.

- Sevdah je u stvari blues, i to se savršeno uklopilo. Drago nam je bilo vidjeti i da se to svidjelo publici, kazala nam je Iva Ivanišević Ivković, moćna vokalistica livanjskih bluzera. Kako se bližio kraj večeri, atmosfera je postajala atraktivnija. Uslijedili su nastupi slovenske grupe Wacky Blues Proffesors, francuske Same Player Shoots Again, te headlinera Big Daddyja Wilsona. Nije floskula ako i ove godine ponovno napišemo - The thrill isn't gone!