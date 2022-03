Dina Rađu očarala jedna od natjecateljica Plesa sa zvijezdama: 'Kakva je punica? Pitam za prijatelja'

Bivši hrvatski košarkaš i svjetski prvak Dino Rađa (54) jedan je od brojnih Hrvata koji su sinoć uživo pratili novi show 'Ples sa zvijezdama' u kojemu smo upoznali 13 zvijezda i 13 njihovih plesnih partnera i partnerica.

Svaki gledatelj imao je svog favorita, a i Dino je na Instagram Storyju pratiteljima dao do znanja da mu se jedna plesačica posebno svidjela.

"Kakva je punica? Pitam za prijatelja samo", napisao je Dino uz snimku nastupa make up artistice Jelene Perić i njenog mentora Marka Mrkića. No, Mrkić je u prošloj sezoni plesao s Dinovom suprugom Viktorijom Rađom te su otad on i košarkaš u odličnim odnosima.

Foto: Screenshot

Jelena je make up artistica koju prati oko milijun ljudi na Instagramu, a sada se natječe u showu "Ples sa zvijezdama".

"Od samog showa očekujem odličnu zabavu, puno dobrog plesa, super ocjene, realne kritike i što duži prolaz dalje. Od plesnog partnera očekujem dosta strpljenja, da smo kompatibilni i da zna izvući iz mene ono najbolje", kazala je Perić za DNEVNIK.HR početkom veljače, a osvrnula se i na činjenicu da je mnogi zovu hrvatskom Kim Kardashian.

"Dugi niz godina vučem taj epitet uz svoje ime, a osobno nikad nisam izjavila da želim biti hrvatska Kim Kardashian. Drugi su u meni možda primijetili sličnost zbog šminke koju je ona najviše tada popularizirala, a skoro cijeli svijet kopirao, pa tako i ja, samo smatram da me to ne čini odmah hrvatskom Kim Kardashian. Naravno, ne mogu pobjeći od činjenice da su mi te usporedbe u jednu ruku i pomogle za popularnost i da sam stekla brojne pratitelje na temelju upravo tih usporedbi. Ne gledam na to kao na nešto negativno, jednostavno želim izaći iz nečije sjene, a smatram da sam se dovoljno dokazala u ovoj industriji svih ovih godina kroz rad, pa bih ipak željela biti influencerica Jelena Perić", kazala je.

