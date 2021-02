Demi Lovato protiv zabava koje otkrivaju spol: 'Ideja da je spol određen genitalijama kosi se sa znanošću'

Pjevačica Demi Lovato progovorila je protiv rastućeg trenda zabava koje otkrivaju spol, označavajući slavljenička okupljanja kao "transfobična".

Objava na devet stranica na Instagramu, koju je ovaj tjedan podijelila 28-godišnja pjevačica, izrazila je snažno protivljenje takvim zabavama - gdje budući roditelji objavljuju spol svoje bebe bacajući konfete ili balone u ružičastoj ili plavoj boji.

U opširnom postu, koji je trans aktivistica izvorno podijelila na Instagramu, nastavila je s tvrdnjom da je zasnivanje bebinog spola na genitalijama "u suprotnosti sa znanošću".

- Neiskreno je i netočno pretvarati se da zabave otkrivanja spola djeteta nisu transfobne. To nema veze s političkom korektnosti, nego samo s korektnosti. Osuđujemo takve zabave, ne zbog našeg identiteta, nego zbog realnosti. Takve su zabave utemeljene na iluziji da genitalije znače spol te da postoje samo dvije opcije, dječak ili djevojčica. Ovakva definicija briše činjenicu da postoje dječaci s vaginama, djevojčice s penisima te ljudi koji nisu ni dječaci ni djevojčice. Ideja da je spol određen genitalijama kosi se sa znanošću, napisala je Lovato i dodala kako takve zabave promoviraju ideju da su trans-osobe manje prirodne nego ostali.

- Ljudi se uče doživljavati sebe i jedni druge kao ideje kako bi trebali biti, a ne zbog onoga onoga što jesu. Rodna binarnost zahtijeva da usvojimo propisane ideje o rodu (kakvi bi trebali biti muškarci i žene) kao opisne ideje o spolu (što su u osnovi muškarci i žene). Na taj način on naturalizira kulturne mitove kao "biološke činjenice", napisala je Lovato i zaključila:

- Ironija je u tome što se trans i neskladne osobe roda optužuju za promicanje" rodne ideologije ", kad joj zapravo pokušavamo pobjeći.

Podsjetimo, Demi je nedavno u dokumentarcu "Dancing With Devil" otkrila kako su je minute dijelile do smrti kada se predozirala prije tri godine.

- Liječnici su mi rekli da me samo pet do deset minuta dijelilo od smrti. Sve to ostavilo je posljedice na mom mozgu i još danas se oporavljam od svega. Moždani je naštetio i mom vidu i zbog toga više ne vozim automobil - ispričala je pjevačica u dokumentarcu i dodala da je poput mačke i ima devet života. Rekla je kako zbog posljedica koje je pretrpjela nakon tri moždana udara dugo vremena nije mogla ni čitati.

- Tog dana prešla sam liniju koju nikada prije nisam prešla - priznaje pjevačica kojoj je život tada spasio tjelohranitelj koji ju je pronašao kako nepomično leži na podu i skoro se ugušila dok je pokušavala povratiti.