David Bowie je prije točno 50 godina snimio album koji je zauvijek promijenio svijet glazbe

Prije točno 50 godina, 16. lipnja 1972, objavljen je album "The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars" Davida Bowieja. Iako je prije toga imao tri odlična albuma ("Space Oddity", "The Man Who Sold The World" i "Hunky Dory"), tek je sa "Ziggy Stardustom" Bowie upalio plamen masovnog tržišta koji će uskoro prerasti u pravi supkulturni požar. Na ovitku jednog od prošlih reizdanja albuma "Ziggy Stardust" nekoliko je mlađih britanskih glazbenika istaklo koliko su Bowiejeva televizijska pojavljivanja te 1972. utjecala na njihove adolescentske živote. BBC-jeve snimke s pjesmama "Five Years", "Starman" ili "Queen Bitch", koje predstavljaju Bowiejev lik Ziggyja Stardusta u prvoj inkarnaciji, bez crveno obojene kose, i danas izgledaju jednako suvremeno i inventivno, kao visokooktansko gorivo za ponajbolju vizualnu nadgradnju desetljeća koja je prekoračila dotadašnje granice dopuštenog i uobičajenog.