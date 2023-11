Čime se bave hrvatske wagsice? Drže do privatnosti i vode vlastite karijere

O hrvatskim nogometnim reprezentativcima znamo gotovo sve, ali o njihovim suprugama i djevojkama ne baš tako mnogo. Došla je nova generacija supruga i djevojaka nogometaša, a za razliku od njihovih prethodnica koje su svakodnevno bile u medijima, nove wagsice u rukama imaju diplome, vode vlastite karijere, a privatni život drže dalje od očiju javnosti. One su lijepe, mlade i vjerne navijačice hrvatskih nogometaša, kako na terenu tako i u privatnom životu. Jedna od najtajanstvenijih supruga nogometaša zasigurno je Vanja Modrić, supruga kapetana hrvatske reprezentacije Luke Modrića.

Par se upoznao sasvim slučajno kada je Vanja 2004. morala službeno nazvati Luku, a kratki poziv pretvorio se u trosatni razgovor i lijepu ljubavnu priču. Iako je Luka od Vanje mlađi tri godine, osvojio ju je odmah svojom skromnošću i ljubavi prema karijeri nogometaša. Nakon pića u jednom kvartovskom kafiću na zagrebačkim Ravnicama, par je započeo vezu, koju je 2010. i ozakonio na intimnom vjenčanju, a veliko slavlje i crkveno vjenčanje priredili su godinu dana nakon toga. Vanja se brine i o suprugovoj karijeri, a poznato je da je njezina riječ zadnja kada je riječ o Lukinim profesionalnim odlukama. Zanimljivo je i da Vanja snima i arhivira sve Lukine utakmice, koje potom zajedno analiziraju.

Helena Matić, hrvatska Meghan Markle, kako su je prozvali mediji, djevojka je vratara Dominika Livakovića. Par se upoznao preko zajedničkih prijatelja, a njihova ljubavna priča započela je prijateljstvom. Kliknuli su odmah, no nije to bila ljubav na prvi pogled, a prvi korak napravio je Dominik. Oboje su samozatajni, a atraktivnu brinetu Dominik je očarao duhovitošću, pogotovo zato što na prvu ne govori puno. Helena od 2020. godine ima diplomu u rukama, a diplomirala je na Tekstilno-tehnološkom fakultetu.

Foto: Screenshot/Marko Mihaljević

Ivan Perišić i njegova supruga Josipa jedan su od najtajnovitijih parova u Hrvatskoj, a njihova ljubav počela je još u srednjoškolskim danima. Iako Perišićeva supruga izbjegava javnost i rijetko se zajedno pojavljuju na društvenim događanjima, lijepa Josipa često objavljuje njihove zajedničke fotografije na društvenim mrežama.

Foto: instagram

Par se crkveno vjenčao 2020. na tajnoj ceremoniji na otoku Šolti u krugu najuže obitelji. Za tu prigodu lijepa Josipa nosila je vjenčanicu s potpisom legendarne britanske dizajnerice Vivienne Westwood, koju je nosila i na njihovu svjetovnom obredu 2012. godine. Jedna od najpoznatijih, ali i najljepših supruga nogometaša svakako je zanosna Izabel Kovačić, a njihova ljubavna priča nalikuje na scenarij romantične serije.

Mateo i Izabel upoznali su se u župnoj crkvi u Sesvetskim Selima gdje on bio ministrant, a Izabel je pjevala u crkvenom zboru. Nakon što je postala gospođa Kovačić, Izabel je pod još većim povećalom javnosti, no bez obzira na to, ostala je jednostavna i samozatajna, no obožavatelji na društvenim mrežama uvijek su oduševljeni njezinim objavama, naročito modnim kombinacijama. Par se vjenčao 2017. u Sesvetama, a na proslavi bile su i mnoge zvijezde madridskog Reala u kojem je Mateo tada igrao. Osim što je jedna od najljepših, Izabel je i jedna od najbolje odjevenih Hrvatica, zahvaljujući besprijekornom stilu koji je spoj elegancije i casual odjeće, a na prvu će vas sigurno očarati i njezina kosa – savršeni plavi uvojci, zbog kojih su je britanski mediji prozvali i hrvatskom Shakirom. Lijepa Izabel osim što vjerno bodri Matea, gradi i uspješnu karijeru, a par je prošle godine dobio sinčića Ivana. Izabel je sa sestrom Ivanom Čirjak pokrenula 2015. brend Lunilou koji je u međuvremenu postao sinonim za kvalitetnu organsku odjeću s hrvatskim potpisom, posebice za djecu.

Još jedna samozatajna tzv. wagsica je i supruga Marcela Brozovića, koja se također skriva od javnosti, a poneki privatni trenutak objavi na društvenim mrežama. Silvija je studirala biologiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, a Marcelo je odmah pao na njezine čari. Nakon četiri godine veze, vjenčali su se na privatnoj ceremoniji kod matičara u Velikoj Gorici, a Silvija svog supruga vjerno bodri na tribinama.

Foto: IPA/PIXSELL

Andrej Kramarić i njegova supruga Mia u bračnu luku uplovili su u ožujku 2021., a nedugo nakon toga su postali i roditelji. Par se upoznao u jednom zagrebačkom kvartu. Njihova ljubavna priča počela je 2017., godinu dana nakon Andrejeva transfera u njemački klub Hoffenheim. Budući da je Mia tada još studirala veterinu, vezu su održavali na daljinu. Nakon što je diplomirala, lijepa doktorica veterine preselila se u bajkoviti Heidelberg gdje su pronašli zajednički dom.

Foto: Instagram screenshot

Iva Šarić, diplomirana ekonomistica, bivša manekenka i voditeljica HRT-a, svoga odabranika Brunu Petkovića upoznala je kada joj je 2019. godine nogometaš dao ekskluzivni intervju za emisiju Klub 7.Bruno ju je već tada očarao iskrenošću i duhovitošću. Prošle su godine prvi put viđeni zajedno, a nakon godinu dana veze postali su roditelji sinčića Adriana. Inače, Iva iza sebe ima propali brak s bivšim nogometnim reprezentativcem Jerkom Lekom s kojim ima dva sina.

Foto: Instagram screenshot

Ivana Vida supruga je hrvatskog stopera Domagoja Vide, a ta bivša kraljica Hrvatske upoznala je svog supruga u noćnom klubu. Nakon četiri godine veze, ljubav su 2017. godine okrunili brakom.Prije nego što je upoznala supruga, Ivana je gradila manekensku karijeru, bila je prva pratilja Miss Dalmacije te je studirala ekonomiju, a 2015. godine postala je i kraljica Hrvatske, no te se titule odrekla kada im je rođen sin David.

Foto: Instagram screenshot

