TAJNA USPJEHA

Chef naših reprezentativaca otkrio dosad nepoznate detalje o prehrani vatrenih, obožavaju ovo domaće jelo

Slavlje nogometaša Hrvatske nakon pobjede nad Farskim otocima i plasmana na Svjetsko prvenstvo
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
29.11.2025.
u 20:00

Slavonac Tomislav Đukić jedna je od osoba iz sjene koje se brinu da hrvatski nogometni reprezentativci mogu isporučiti svoj maksimum na terenu

Na performanse sportaša utječe nekoliko različitih faktora, a pri vrhu po važnosti svakako su njihove prehrambene navike. O tome što će hrvatski nogometni reprezentativci jesti uoči i nakon važnih utakmica brine se chef Tomislav Đukić, koji je sada podijelio svoje preference i otkrio dosad nepoznate detalje o prehrani vatrenih.

- Ja sam Slavonac i ništa kod nas ne ide bez kobasice i slanine. Mi smo baš meatlovers, volimo meso - započeo je razgovor za IN Magazin Đukić. Iako voli meso, Tomislavu nisu strani gastronomski eksperimenti, pa je tako za posebnu večeru u jednom restoranu spremio potpuno veganski meni. - Jelo je onoliko dobro koliko ga vi začinite i izbalansirate okuse. Imate puno smjerova u kulinarstvu i veganska kuhinja je jedan od njih. Isto trebate dat trud, znanje i zadovoljstva i želje kao i od bilo koje druge namirnice - tvrdi chef.

Slavlje nogometaša Hrvatske nakon pobjede nad Farskim otocima i plasmana na Svjetsko prvenstvo
Kako kaže, puninu okusa postiže domaćim namirnicama: - Ništa bez baranjske paprike, ništa bez našeg krumpira, ništa bez namirnica koje nas okružuju, ništa bez cikle i nečega što je nama prirodno ovdje dano, orašastih plodova i tako smo meni koncipirali u tom smislu - poručuje Đukić, koji prije nego što naši reprezentativci krenu na put uvijek naruči svježe sastojke. 

- Nemamo vegana i vegeterijanaca, ali mogu vam reći da se jako puno povrća i salata jede, jako puno kvinoje, kuskusa, ječma, bulgura. U sve što radimo puno stavljamo mrkve, graška, peršina, celera, kako dolazi dan utakmice sve ono što nam je dopušteno implementiramo u jelo. Pazi se na svaki dio, svakog igrača, znamo njihove navike napamet pošto dolaze iz različitih klubova i regija, a i genetika čini svoje, a ne smijemo i hormon sreće zaboravit pa moramo pojest i sarmu - ispričao je chef Tomislav Đukić.  
