Britney Spears u memoarima otkrila i zašto je obrijala glavu 2007. godine

Američka pjevačica Britney Spears (42) posljednjih godina brine svoje obožavatelje, a svojim ponašanjem zbunjuje i svoje bližnje. Svojim nedavnim objavama na društvenim mrežama zbunila je mnoge, a nakon što se oslobodila skrbništva rekla je i da će o svemu pisati. To je i ostvarila, a njezini bi memoari 'The Woman In Me' trebali izaći 24. listopada. Kao najavu knjige, People je objavio mali dio sadržaja. U tom dijelu pop princeza je opisala i svoju ljubavnu vezu s Justinom Timberlakeom. Britney je prvi put s javnosti podijelila informaciju da je s 19. godina ostala trudna s njim.

- Bilo je to iznenađenje, ali za mene to nije bila tragedija. Toliko sam voljela Justina. Uvijek sam očekivala da ćemo jednog dana imati obitelj zajedno. To se dogodilo puno ranije nego što sam očekivao. Justin mi je rekao da nismo spremni imati dijete i da smo premladi. Sigurna sam da će me ljudi mrziti zbog ovoga, ali poslušala sam ga. Ne znam je li to bila ispravna odluka. Da je bilo prepušteno samo meni, nikad to ne bih učinila. Ali Justin je bio toliko siguran da ne želi biti otac - opisala je Spears u svojim memoarima te je u nastavku opisala kako je pobačaj bila jedna od najmučnijih stvari koje je doživjela u životu.

Osim toga, People je objavio i detalje njezinog odrastanja u kojima se našla i informacija o njezinom brijanju glave. Naime, pop princeza je 2007. godine obrijala glavu, a fotografije su mnoge iznenadile. U međuvremenu, to je mnogima poslužilo i kao inspiracija za memove, a ona je sada, nakon 16 godina, otkrila razlog ovog poteza. Spears je kazala da se u to vrijeme teško nosila sa slavom i činjenicom da se prati svaki njezin korak.

- Toliko su me promatrali dok sam odrastala. Promatrali su me od glave do pete, ljudi su mi govorili što misle o mom tijelu, otkad sam bila tinejdžer. Brijanje glave i gluma bili su moji načini odustajanja - napisala je u svojim memoarima u kojima se prisjetila teškog odrastanja i odlaska na rehabilitaciju.

U periodu boravka ana rehabilitaciji odlučila se i za ovu drastičnu promjenu i to na način da je otišla u jedan frizerski salon u Kaliforniji i zatražila frizerku da posve promijeni njezin izgled. Međutim, vlasnica salona odbila je njezin zahtjev pa je Britney uzela stvar u svoje ruke zgrabivši mašinicu za šišanje i ošišavši se dok su paparazzi snimali fotografije kroz prozore.

Podsjetimo, taj se incident događao u razdoblju rastave braka i bitke oko skrbništva nad djecom s Kevinom Federlineom, a narušeno psihičko stanje rezultiralo je hospitalizacijom na prisilnom psihijatrijskom liječenju.

U tom je trenutku njezin otac Jamie Spears preuzeo kontrolu nad njezinim životom i uz dozvolu suda postavljen kao zakonski skrbnik svoje kćeri. Preuzeo je kontrolu nad njezinim osobnim, medicinskim i financijskim poslovima 2008. godine te ona više nije imala utjecaja na svoj svakodnevni život. Upravo to skrbništvo završilo se na sudu 2021. godine.

Dodajmo da je nakon što je lišena skrbništva Britney je mnoge iznenadila promjenom imena na Instagramu, kao i svojim nejasnim objavama i snimkama na kojima pleše.

