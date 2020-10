Borat opet napao Trumpa: 'Bit će posla za rasisitčke lakrdijaše'

Sacha Baron Cohen prije pet dana vratio se novim nastavkom svoje mockumentary komedije o Boratu Sagdijevu, kazahstanskom novinaru, koji dolazi u Ameriku kako bi otkrio njihovu kulturu. Za razliku od prvog dijela iz 2006., kada je, snimajući film, upadao na razne događaje i tamo razgovarao s Amerikancima, ovaj put je imao teži posao, budući da je Borat sada itekako poznat lik u SAD-u. Stoga se Sagdijev, odnosno Cohen, počeo maskirati u razne likove te ponovno uspio u svom naumu da pokaže američku svakodnevicu.

A ta ja svakodnevica je i gora nego 2006. godine, u vrijeme predsjednikovanja Busha mlađeg. Cohen je u nizu scena pokazao kako razmišljaju današnji američki konzervativci: mizoginija, šovinizam i zatucanost postali su mainstream, a to se proteže do samog vrha države. Ništa čudno da je Trumpova administracija itekako napala ovaj film koji je izašao netom prije izbora.

Domaći gledatelji nasmijat će se na samom uvodu filma kada se čuju prvi taktovi Bregovićeve pjesme “Ederlezi”. Borat izlazi iz gulaga u Kazahstanu i od predsjednika dobiva poseban zadatak da ode u Ameriku i predsjedniku “McDonaldu” Trumpu pokloni majmuna koji je ministar kulture i pornozvijezda. No, kada taj plan propadne, Borat odluči potpredsjedniku Mikeu Penceu pokloniti 15-godišnju kćer Tutar (glumi je 24-godišnja bugarska glumica Maria Bakalova), budući da je, kako je rekao on poznati “vice pussy grabber”.

Lik Tutar je u drugom dijelu faktor X kojim je Borat razotkrio sve boljke američkog društva. Prvo je vodi u kliniku za povećanje grudi, a tamošnji liječnici bez problema pristanu povećati grudi maloljetnici, zatim je odvede na savjetovanje u kršćanski krizni centar za trudnoću gdje se insinuira kako je kći trudna njegovom zaslugom. No, zaposlenik klinike sa smiješkom kaže kako je dijete blagoslov, te da abortus ne dolazi u obzir. Borat je zatim stigao na konvenciju republikanaca odjeven u pripadnika Ku Klux Klana, a zatim se prerušio u Trumpa i pokuša Mikeu Penceu uručiti Tutar. “Donio sam ti ženu Michael”, viče Borat uzvikujući “još 4 godine”.

No, najviše glavobolje Trumpu napravila je čuvena scena s njegovim odvjetnikom i bivšim gradonačelnikom New Yorka Rudyjem Giulianijem. Nakon što Tutar u liku konzervativne novinarke koketira s Giulianijem, predloži mu da se presele u sobu. Rudyja je skrivena kamera uhvatila s rukom u hlačama, a premda se on pokušao opravdati da je popravljao košulju, evidentno je kako je krenuo masturbirati.

Borat u filmu najviše ismijava konzervativne “rednecke”, s kojima je proveo neko vrijeme. Takvi likovi ismijavaju holokaust, misle kako je COVID-19 “izmišljotina liberala” te kako su demokrati gori od te bolesti. Naravno, budući da je film sniman proteklih mjeseci, pandemija koronavirusa jedna je od glavnih tema, a na samom kraju u svojevrsnom plot twistu Borat i otkriva tko je u stvari odgovoran za pandemiju i kako se virus proširio svijetom.

Foto: Twitter

U tim efektnim završnim scenama pojavljuje se i Tom Hanks koji glumi samog sebe. Podsjetimo, upravo je on bio prva slavna osoba oboljela od COVID-19. Nakon premijere filma na Amazon Primeu krenuo je i rat na društvenim mrežama. Trump je Cohena nazvao ljigavcem i prevarantom. Kazao je kako je glumac prije nekoliko godina pokušao prevariti i njega, no nije uspio. – Donalde, cijenim besplatnu reklamu za Borata! Priznajem, ni ja vas ne smatram smiješnim. Ali ipak vam se cijeli svijet smije. Uvijek tražim ljude koji će se igrati rasističkih lakrdijaša, a posao će vam trebati nakon 20. siječnja. Razgovarajmo, napisao mu je glumac

Trump je za strane medije kazao kako mu Borat nije nimalo smiješan, te je otkrio kako ga je Sascha pokušao prevariti prije nekoliko godina no on nije nasjeo.