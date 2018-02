Sjećate li se popularne Koke iz 'Boljeg života'? Evo kako danas izgleda!

Serija "Bolji život" krajem 80-ih bila je najpopularnija serija u Jugoslaviji, a mnogi glumci iz nje i danas su popularni. Jedan od omiljenih likova bila je Koka, simpatična djevojka bez dlake na jeziku, koja rodi sina najstarijem sinu Popadićevih. Glumila ju je Jelica Sretenović (64) , beogradska glumica koja je Akademiju upisala sa smo 16 godina, jer joj se, kako je rekla "žurilo da postane glumica". Karijeru su joj obilježile uloge u "Boljem životu" i filmu "Tesna koža", ali i životna tragedija.

Naime, sa samo 19 godina udala se za odvjetnika Miloša Mišu Sretenovića, s kojim je dobila kćeri Anu i Olju. Mišo je preminuo 1999. od posljedica srčanog udara, točno na 25. godišnjicu braka. Dugo nije glumila, a na film se vratila u filmu "Zona Zamfirova". Nakon toga nastavila je s ulogama i u kazalištu, u kojem i danas s uspjehom glumi.

– Ne vrijedi ni razmišljati o tome bih li se udala drugi put jer to dođe ili ne dođe, a za sada se u mom životu još nije pojavio pravi muškarac. Voljela bih ipak da ne budem sama jer to na kraju nije ni prirodno. Bit će što će biti, a ja tu ne mogu ništa. Iako kažu da ono što silno želiš, to se i ostvari, a ja to očigledno nisam dovoljno snažno poželjela. Ali ima još vremena – rekla je glumica za Blic i dodala kako je optimizam ne napušta.

– Čini mi se da bih uz glumu, trebala imati i neki biznis, što znači da imam višak energije. Voljela bih otvoriti kafancu po uzoru na one gdje se ljudi lijepo druže, hrane i slušaju muziku – dodala je glumica.