Bobo Knežević: 'Na novom albumu nekoliko je balada, što mi je prije bilo nezamislivo'

Bobo Knežević sinjski je kantautor koji je na sceni već 17 godina, a javnost ga je upoznala nakon izdavanja albuma “Bobotomija”, na kojem je su bili i hitovi “Co to maš?” i “Dominik”, koji se te godine nisu skidali s programa radijskih postaja. Nakon albuma “Bobdukcija” iz 2012. uslijedila je diskografska pauza, a Bobo je prijašnjih godina marljivo snimao singlove poput “Ninočke” i “Dima”. Krajem prošle godine izdao je i treći album “Noćni taxi”, na kojem mu sviraju najbolji domaći instrumentalisti poput Matije Dedića, Dade Marinkovića i Borne Šercara. Album je dobio dobre kritike domaćih glazbenih kritičara, a Večernjakov Hrvoje Horvat nedavno ga je ocijenio više nego dobrom sedmicom.

Nedavno ste objavili treći album “Noćni taxi” kojeg ste najavili još prije sedam godina. Zašto je trebalo proći toliko vremena da ga objavite?

Sakupljali smo pjesmu po pjesmu i spot po spot. Kad smo bili zadovoljni izborom i kvalitetom, odlučili smo se za objavljivanje albuma. Dugoročniji pristup nam je omogućio više kvalitetnih suradnji koje su obilježile album i zaokružile ga u zanimljivu glazbenu cjelinu.

Na albumu je čak 17 pjesama, jeste li zadovoljni njima? Koliko je pjesama ispalo s njega?

Album broji ukupno 17 pjesama i na njemu teško mogu izdvojiti pjesmu koja je favorit. Svaka pjesma ima svoju priču u ideji, nastanku i konačnoj snimci. Dobru atmosferu pri snimanju ponajprije mogu zahvaliti sjajnoj ekipi prijatelja i glazbenika te podršci izdavača Croatie Records. Nekoliko singlova nismo stavili na ovaj album već smo ih ostavili kao zalog za sljedeći.

Aktualni singl je "Zalazak sunca u predgrađu" za koji je snimljen i spot u Doringovoj režiji. Kako je ona nastala, kako ste zadovoljni spotom?

Radi se o romantičnoj pjesmi i ona kao takva pripada području glazbenog izražavanja kojim se osobno nisam previše bavio. Pjesma je nastala u najintezivnijoj fazi pandemijske krize kada je međuljudska izolacija dosegla svoj vrhunac.Video u režiji Dinka Doringa kombinacija je snimanih i animiranih kadrova posloženih na Dinkov osebujan način. Njegov profesionalni pristup i kreativnost u konačnici su urodili interesantnim spotom sa kojim sam izuzetno zadovoljan.

Kako ste uspjeli na albumu okupiti tako impresivnu ekipu glazbenika - od Matije Dedića i Dade Marinkovića, preko Ante Gele, do Marka Firsta i Borne Šercara?

Bez njih ,a posebno bez Gorana Martinca album uopće ne bi bio snimljen.Kvaliteta zvuka je na razini kvalitete navedenih imena.Sigurno da je suradnja sa njima doživljaj i posebno iskustvo.Tu posebno veseli pjesma "Male zelene tablete" u suradnji sa Matijom i Gelom.

Rođeni ste u Sinju, no posljednjih 30-ak godina živite u Zagrebu. Zanimljivo je da u pjesmama vješto balansirate između sinjskih i zagrebačkih motiva. Kako pišete pjesme, nastane li prvo tekst?

Naravno da iz Sinja vučem veliki broj tema. Pjesma “Na zidiću” konkretan je primjer odrastanja i specifičnog načina druženja na zidiću, svojstvenog Dalmaciji. Kao što ste naveli, u Zagrebu sam jako dugo tako da su i zagrebačke ulice donijele inspiraciju za dobar dio pjesama na albumu.”Noćni taxi” i “Napisat ću ti sentiš” pjesme su koje tekstom i aranžmanom idu tragom zagrebačke škole šansone. Ne postoji univerzalno pravilo za pisanje pjesama. Katkada prvo nastane tekst, a pokatkad glazba. Bitna je ideja iz koje se kasnije sve razvije.

Čime se još bavite osim glazbe?

Ničim specijalno. Uglavnom je sve fokusirano na to. Okružen sam većinom prijateljima s kojima sviram tako da najčešće razgovaramo o glazbenim temama i onda kad ne snimamo. U slobodno vrijeme crtam stripove i slikam. Oba hobija su kompatibilna s glazbenim izričajem tako da se u skorijoj budućnosti nadam i nekom strip-spotu.

Pjesme “Dominik”i “Co to maš?” obilježile su prvi dio vašeg glazbenog putovanje i praktički su otvorile vrata u estradni svijet. S pjesmom “Dominik” čak ste osvojili Festival šansone davne 2007. godine. Kako s ovim vremenskim odmakom gledate na prve glazbene uratke i to životno razdoblje?

Svakako da su to pjesme koje kao prvi diskografski radovi imaju posebno značenje za publiku koja nas prati te nas dok ih izvodimo. S obzirom na to da su navedene pjesme snimljene nekoliko godina prije objavljivanja, one sada već imaju sentimentalnu vrijednost koju nastojimo prenijeti na posjetitelje naših nastupa. S istim ljudima s kojima sam ih snimio sviram i danas, što smatram komplimentom glazbi koja nas je okupila. Što se tiče samog izvođenja, na nastupu aranžmani često variraju da bi bili zanimljiviji publici. Budući da je većina orkestra klasičnog glazbenog obrazovanja, navedene pjesme izvodimo u klasičnim aranžmanima, koje osmišljava maestro First.

Primjećujem da imate dosta svakodnevnih motiva na albumu i da ste u stanju naizgled banalne dnevne događaje pretvorit u pjesmu sa porukom.Kao primjer za to naveo bih pjesmu "Muva na plafonu".Kako to objašnjavate?

Svakodnevni motivi su u biti najzahvalniji obzirom da se velika većina sa njima može lako poistovjetit.Često su to crtice iz životne svakodnevnice koje ponekad mogu biti ukomponirane i u neku dublju poruku.O prenesenom značenju je teško govoriti jer svatko vidi i čuje na svoj način što je u biti i cilj pjesama.Spomenuli ste "Muvu na plafonu" kao možda ponajbolji primjer navedenog pristupa.Muva se osim kao dnevni detalj pojavljuje i kao kontrolor uma subjektu kojeg promatra. Slično je i u pjesmi "Televizija" u kojoj se osoba romantično veže za TV-prijemnik i njegove sugestivne sposobnosti.

Koliko ste se promijenili od početka bavljenja glazbom?

U tehničkom smislu sve zvuči mnogo ozbiljnije nego na počecima. Što se osobnog pristupa tiče, mislim da je definitivno došlo do promjena, ali ipak u nekim umjerenim razmjerima. Slične ili iste teme zaokupljaju me na isti način kao i prije 20 godina. Razlika je vjerojatno u tome što sad uz regularnu paranormalnu inspiraciju snimim i poneku baladu. Na ovom albumu čak ih je nekoliko, a naziv albuma “Noćni taxi” ime je jedne od njih. To bi prije bilo nezamislivo i to je u osnovi jedina promjena. Sve drugo je manje-više ostalo isto. S istim entuzijazmom snimam i nastupam kao i prije i s istim nestrpljenjem iščekujem koncert u Tvornici kulture u veljači.

