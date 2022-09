Bio je miljenik žena, a sada je nakon duže stanke oduševio publiku novom ulogom i drastičnom transformacijom

Holivudski glumac Brendan Fraser (53) utjelovio je Ricka O'Connella u trilogiji Mumija, imao je vodeće uloge u brojnim komedijama i fantasy filmovima, uključujući Encina Man, Georgea iz džungle, Bedazzled, Looney Tunes: Back in Action i Journey to the Center of the Earth, no zatim se na neko vrijeme povukao iz svijeta glume.

Od dana njegove najveće slave, a nakon 10 godina stanke, nekadašnji miljenik žena predstavio je novi film ''The Whale Man'' i prošetao crvenim tepihom u Veneciji u društvu djevojke Jeanne Moore, koju nije ispuštao iz ruke.

Brendan je utjelovio lik muškaraca koji se bori s pretilošću i ima 270 kilograma te se pokušava ponovno povezati sa svojom 17-godišnjom kćeri. Prve fotografije iz filma pokazale su Brendanovu drastičnu transformaciju, a sudeći prema reakciji publike, film nije razočarao.

Nakon prikazivanja, film je od publike dobio šestominutni pljesak, a glumca su ubrzo nakon toga svladale emocije što se može vidjeti na snimci koju je na svom Twitter profilu objavio novinar Ramin Setoodeh iz magazina Variety.

The standing ovation for #TheWhale was so enthusiastic, Brendan Fraser tried to leave the theater but the crowd’s applause made him stay. #Venezia79 pic.twitter.com/ZZ0vbFX7Rl — Ramin Setoodeh (@RaminSetoodeh) September 4, 2022

-Bit će to nešto što još niste vidjeli. To je zapravo sve što vam mogu reći. Garderoba i kostim bili su besprijekorni, glomazni. Ovo se svakako uvelike razlikuje od bilo čega što sam ikad radio, ali da ne budem sramežljiv, znam da će ostaviti trajan dojam- rekao je glumac prošle godine. Nakon što se neko vrijeme povukao iz javnosti, glumac će se pojaviti u najnovijem filmu ''Batgirl'' te u filmu ''Killers of the Moon'' Martina Scorsesea.

Danas 53-godišnji Brendan i inače se dosta promijenio otkako se povukao iz javnosti, a dugo se nije znao ni koji je bio razlog tome, no prije nekoliko godina iznio je šokantno priznanje. Naime, u jednom intervjuu 2018. tvrdio je da ga je Hollywood stavio na crnu listu. Isto tako je priznao, za vrijeme #MeToo pokreta, i da je imao neugodno iskustvo tijekom svojih početaka u toj industriji te da ga je novinar Philip Berk iz HFPA pokušao spolno zlostavljati. Fraser je u prosincu prošle godine proslavio 52. rođendan, a čini se da se polako ponovno počinje probijati.

VIDEO Nije dugo patio! DiCaprio viđen u javnosti s 22-godišnjom bogatašicom: Nedavno se razvela od unuka desne ruke Gaddafija.