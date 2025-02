Bila je seks simbol, sad živi usred šume, pogledajte čime se bavi Pamela Anderson

Pamela Anderson, ikona devedesetih, poznata po ulozi u "Baywatchu" i naslovnicama Playboya, vratila se svojim korijenima u Ladysmith, na otoku Vancouver u Britanskoj Kolumbiji. Umjesto holivudskog glamura, Pamela je odabrala obnovu naslijeđenog imanja svoje bake i djeda, pretvarajući ga u idiličan dom iz snova, a cijeli proces zabilježen je u seriji "Pamela's Garden of Eden" (Pamela: Rajski vrt), dostupnoj na platformama STACKTV i Hulu.

Imanje, kupljeno od bake i djeda prije više od 25 godina, prostire se na šest hektara i obuhvaća tri zgrade: The Roadhouse (nekadašnju čajanu), The Cabin (jednu od originalnih devet iznajmljivanih kabina) i The Boathouse, koju Pamela planira pretvoriti u svoj glavni dom. Imanje je okruženo bujnom šumom, s pogledom na ocean, što dodatno pridonosi osjećaju mira i spokoja. Na imanju se nalaze i stari, zapušteni staklenici, kao i ostaci nekadašnjih vrtova, koji svjedoče o dugoj povijesti imanja. "Ladysmith je mjesto gdje sam rođena i odrasla. Uvijek sam znala da ću se vratiti", izjavila je Pamela.

The Roadhouse, nekadašnja čajana koju su vodili Pamelini baka i djed, doživjela je potpunu preobrazbu. Francesca Albertazzi, dizajnerica interijera iz Studija Albertazzi, ključna je osoba u ovom projektu. Zajedno s Pamelom, koja gaji strast prema antikvitetima, vrtlarstvu i životinjama, stvorila je prostor koji odiše romantikom, slojevitošću i hirovitošću.

Prednji trijem, ukrašen Pamelinom kolekcijom pletenog namještaja i jastucima iz Rokko's Sarees and Fabrics, postao je omiljeno mjesto za ispijanje ledenog čaja. Unutrašnjost, opisana kao "funky grandma vamp", hommage je Pamelinoj baki. Središnji pult, izrađen po narudžbi od strane Scott Landon Antiques, podsjeća na prodajni pult gdje je Pamela nekada kupovala slatkiše. Zidove krase tapete Cole and Son s motivom kolibrića i fotografije Pamele, djelo Davida LaChapellea.

Kuhinja, opremljena Wolfe štednjakom, otvara se prema dvorištu i ružičnjaku. Većina Pamelinih večera odvija se na otvorenom, ispod staklene nadstrešnice, čak i za Božić, zahvaljujući ugrađenim grijačima.

The Cabin, jedna od preostalih originalnih iznajmljivanih kabina, preuređena je u šarmantnu gostinjsku kuću. Kuhinja je dobila nove, svijetloplave ormariće i pločice u boji oceana iz World Mosaic Tilea. U kupaonici, tapeta Colefax and Fowler s motivom hortenzije stvara ugodan ambijent.

Središnji dio vizije Pamele Anderson bio je stvaranje rajskog vrta. Uz pomoć Remedy Eco Designa, preoblikovala je postojeći ružičnjak, dodajući nove staze, trajnice i prostore za sjedenje. Posebno je zanimljiv staklenik, inspiriran staklenikom Francesce Albertazzi, s lusterom koji dodaje dašak glamura.

Pamela, predana veganka i aktivistica za prava životinja, veliku pažnju posvećuje održivosti. Imanje je opremljeno solarnim panelima i sustavom za prikupljanje kišnice, što odražava njezinu predanost životu u skladu s prirodom. Vrt, koji se prostire od vrha imanja do oceana, izvor je svježih namirnica za Pamelu.

Podrum Roadhousea, nekada mračan i zapušten prostor, pretvoren je u organiziranu praonicu rublja i prostoriju za odlaganje (mudroom). Francesca Albertazzi ističe da Pamela uživa u pranju rublja i glačanju, uz slušanje ploča i čašu roséa. Podrum je sada opremljen starinskim kovčezima i gramofonom, stvarajući romantičan ugođaj.

Iako su planovi za preuređenje The Boathousea trenutno na čekanju zbog građevinskih dozvola, Pamela ima ambiciozne planove za budućnost. Želi obnoviti pristanište i dodati paviljon za objedovanje na otvorenom. Također planira izgraditi niz novih kabina, voćnjak i cvjećarnicu. "Želim da ovo traje zauvijek. Ovo će biti imovina moje djece i njihove djece", rekla je Pamela.

Pamela Anderson, vraćajući se svojim korijenima, nije samo obnovila obiteljsko imanje, već je stvorila prostor koji odražava njezinu osobnost, strasti i predanost održivom načinu života. Njezin "Rajski vrt" u Ladysmithu svjedočanstvo je ljubavi prema obitelji, prirodi i ljepoti jednostavnog života.

