FOTO Junak Rijeke Toni Fruk u sretnoj je vezi s Karlom iz Našica, zajedno su nekoliko godina

Zvijezda Rijeke, 24-godišnji Toni Fruk nogometaš je o kojem će se u budućnosti zasigurno puno pričati i nema sumnje kako je pred njim blistava karijera. Jučer je postao junak Rijeke kada je drugim golom u utakmici protiv Slaven Belupa potvrdio titulu prvaka. U svojim medijskim istupima Fruk ne priča previše o svom privatnom životu, ali poznato je kako je u sretnoj vezi Karlom Bobić iz Našica. O njihovom suživotu pričao je prije dva mjeseca u intervju koji je dao za Novi List. - S djevojkom Karlom, Našičankom s kojom sam u vezi nekoliko godina, živim u Rešetarima i to jednom mirnim, staloženim životom. Nema vam tu previše izlazaka, posebno ne večernjih, pokoja kava u Rijeci, Kastvu ili Srdočima. Za moju prehranu zadužen je prema točnim uputama klub tako da vam nema ni nekog velikog kuhanja kod nas doma. Da, volim slavonsku hranu, ali često preferiram i ribu. Iako nikad u životu nisam ma ni pomišljao na ribolov, nedavno sam položio za – voditelja brodice! - otkrio je Fruk u razgovoru za Novi List.

Kada mu treninzi i obaveze u klubu to dopuštaju, Toni slobodno vrijeme voli posvetiti svojim hobijima - igranju tenisa ili padela i veliki je obožavatelj Formule 1 i kad može ne propušta pogledati utrke. U zadnjih godinu dana popularnost mu je porasla, ali skromni Toni prošle godine nam je u intervju na tu temu rekao: – Otkad sam došao u Rijeku, više mi se događa da me ljudi prepoznaju na ulici. Tko god me vidi, viče: "Ovo je najbolji asistent, ovo je najbolji asistent". No, volio bih poboljšati i rubriku golova, da ne budu samo asistencije. Želim to sve dići na višu razinu.

Na društvenim mrežama Toni zna povremeno podijeliti neke trenutke iz privatnog života, pa je tako nedavno objavio fotografije iz Londona u kojem je bio s djevojkom Karlom koja ga je jučer bodrila na Rujevici u njegovom dresu. Toni je jako povezan i sa svojom obitelji i kad god može odlazi im u posjet u mjesto Lila, a za Novi List je ispričao i za što bi prvo potrošio neku veću plaću ako jednog dana zaigra za klubove u inozemstvu. - Znate, mnogi me pitaju u što bih uložio kad jednog dana u nekim velikim klubovima lige »petice« zaradim novac. Pa se spominju apartmani, kuće, kafići i restorani. Ne, svoje prve veće novce uložit ću u instalaciju plinskog grijanja u našoj obiteljskoj kući u Lili - rekao je Toni.

GALERIJA Vodila je nemoralan život, a sada Simona slavi devet godina bračne sreće i ovako je izgledala njezina svadba