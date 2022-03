Barbara Kolar u showu se srela s bivšim partnerom, pa mu poručila: 'Biži od mene ća'

Sinoć je s emitiranjem krenula nova sezona showa 'Zvijezde pjevaju' u kojoj su se susreli voditeljica Barbara Kolar (51) i njezin bivši partner, voditelj Robert Ferlin (55) koji se nalazi u ulozi natjecatelja. Ferlin nastupa s pjevačem Marijem Lipovšekom Battifiacom, a nakon njihovog nastupa i izvedbe pjesme 'Amigo' Arsena Dedića došli su do Barbare kako bi čuli komentare žirija.

- Ajde, ovo je pandemijska mjera, biži od mene ća - rekla mu je Barbara odmah nakon nastupa.

- Nije ti ovo prvi put da si mi to rekla! - odgovorio joj je on. Na to se nadovezao i njegov mentor.

- Oho, počeli smo - rekao je uz smijeh.

Inače, Ferlin i Kolar bili su u vezi pet godina, a svoju su vezu držali daleko od očiju javnosti. Upoznali su se jednom prilikom kada ju je Ferlin ugostio u emisiji 'Tužibaba' na Radio Rijeci. Dugo su tajili svoj odnos jer nisu htjeli da javnost zna nešto o njihovom privatnom životu. Osim toga, Ferlin je htio sačuvati tu informaciju i zbog svoje djece, kćeri Martine i sina Nikole koji su tada bili maloljetni. Glasine o prekidu počele su 2006. godine, no oni tad nisu htjeli ništa komentirati.

Dodajmo i da su Ferlin i Lipovšek prvi muški par koji se natječe u ovom showu odkad se on emitira u Hrvatskoj. Voditelj i njegov mentor oduševili su svojim uvodnim videom u kojem su se cijelo vrijeme opušteno zezali te dobro zabavljali publiku. U ovoj sezoni nastupa i prvi ženski par koji čine komičarka Marina Orsag i pjevačica Ivana Kindl.

