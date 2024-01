Baby boom na domaćoj sceni! Ovo su bebe koje su poznate mame donijele na svijet 2023. godine

Ove godine dogodio se pravi baby boomu na domaćoj sceni. Mnoge poznate mame priznale su da su u drugom stanju, a neke od tih beba već su došle na svijet. Pjevačica Lana Jurčević rodila je u studenom. To je prva beba koju je dobila u vezi s partnerom Filipom Kratofilom, a spol i ime novorođenčeta još uvijek drže u tajnosti. Lana je pratitelje na društvenim mrežama često obavještavala o svom putu.

Foto: Screenshot

- Četiri mjeseca nismo nikome rekli, baš nikome… Nastupala sam, imala koncerte, putovala, snimila spot i pjesmu - sve je bilo dobro, a onda sam nakon zadnjeg koncerta, zapravo koji dan nakon, završila u bolnici i tako su naše obitelji nažalost, umjesto lijepe vijesti, dočekale one za koje nisu znali kako da reagiraju. Niti su se smjeli veseliti, niti su smjeli pokazivali da se brinu i da su van sebe. Nitko nije znao ishod, iako nam prognoze bile - nikakve, napisala je Lana u blogu pod nazivom 'MOJE PUTOVANJE' i dodala kako duboko u sebi nije vjerovala u prognoze.

- Iz cijele ove faze, pod kožu su mi se, vjerovali ili ne, preko društvenih mreža uvukle neke žene koje nikad nisam upoznala, a postale su mi doslovno prijateljice kroz ovaj period. Isto tako i neke moje cimerice s kojima sam ležala u sobi... Pamtim toliko predivnih uspomena s njima i još uvijek si tipkamo svakih par dana. Ne smijem zaboraviti ni prekrasne sestre i većinu doktora s kojima sam došla u kontakt.. Bez brige - nisu svi bili naklonjeni meni, uvijek imaš neke kojima ‘ne legne’ tvoja pojava, tvoja energija, pitanja… i to je okej.

- I da ne ponavljam što sam pisala u objavama do sada, htjela bi reći samo jedno, što sam zaključila iz svog, a i primjera svake žene koja mi je pisala. I one koja je na kraju postala majka, ali i one koje nije. Psiha i naš mindset ima ogromnu ulogu u svemu što nam se događa. Ničiji život nije savršen i svaki ima svoje uspone i padove. Jedina je opasnost kad dozvoliš da te zakuca i ostaneš u toj rupi. Za svaki napredak je potreban neki naš napor. Moraš nekad se zainatiti i pokazati zube životu. Dovoljan je i onaj mali, zadnji atom snage za to, istaknula je Jurčević.

Foto: Instagram screenshot

Rodila je nedavno i Fani Stipković. Fani i njen Hierro vjenčali su se u rujnu u Meksiku, na intimnoj ceremoniji sa samo 12 uzvanika, a maleni Nicolas na svijet je stigao u meksičkom gradu Guadalajari u Listopadu. Inače, Fani je ovo prvo dijete, dok njen suprug Fernando Hierro iz prijašnjeg braka ima dvoje djece, sina Alavara i kćer Claudiju.

Foto: Ivana Planinić Ćurić

Prinova je stigla i u obitelj glumice i voditeljice Doris Pinčić Guberović. Samo dan nakon svog rođendana u rujnu, Doris je rodila svoje treće dijete, a prvo u braku s drugim suprugom Davorom Guberovićem. Voditeljica emisije 'Dobro jutro, Hrvatska' nije o ovoj trudnoći ni bebi puno pričala u medijima, te su spol i ime zasad nepoznati.

12.06.2023., Stakorovec - Promocija knjige Danijele Martinovic "Tusiranje duse" u Vision Landiju u Stakorovcu. Marija Boric. Photo: Boris Scitar/PIXSELL Foto: Boris Scitar/PIXSELL

Glumica Marija Borić Jerneić rodila je drugo dijete u listopadu. Marija i njezin suprug, istaknuti HDZ-ovac Branimir Jerneić, postali su roditelji djevojčice Rite. Malena je stigla u 9.32, teška 3570 grama i duga 49 centimetara. Inače, Marija i Branimir vjenčali su se 2019. godine, a godinu kasnije dobili su sina Roka. Vjenčanje ovog para odvilo se u bajkovitom Wedding Resort Corberon u selu Mačkovec nedaleko od Zaprešića, gdje je na svadbenom slavlju uživalo njihovih 150 gostiju. Vjenčanje je bilo privatno, a na njemu su bili i brojni poznati uzvanici, kao što su Sandra Perković, Ana Maras Harmander i drugi.

Foto: Igor Šoban/Pixsell

Janica Kostelić rodila je u rujnu svoje drugo dijete. Da je naša proslavljena skijašica drugi put trudna, javnost je doznala ovog srpnja, a Janica je i ovaj put, kao i kod prve trudnoće, odlučila taj dio svoje privatnosti zadržati podalje od javnosti.

05.12.2022., stadion Al Janoub, Al Wakrah, Katar - FIFA Svjetsko prvenstvo, osmina finala, Japan - Hrvatska. Photo: Goran Stanzl/PIXSELL Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Aleksandra Dojčinović rodila je prvo dijete u studenom ove godine u zagrebačkoj poliklinici Podobnik. Uspješna dizajnerica na svijet je donijela predivnu djevojčicu. Dolazak prinove kruna je ljubavi dizajnerice i njezinog dugogodišnjeg partnera dr. sc. Tomislava Madžara.

Foto: instagram

Bivša radijska voditeljica i PR stručnjakinja Ecija Ivušić rodila je svoje prvo dijete koje je dobila s glazbenikom Goranom Beloševićem u prosincu. Ecija i Goran postali su roditelji dječaka kojem su dali ime Leo, a ove je vijesti par podijelio na društvenim mrežama. Ecija i Goran pozirali su u rodilištu s tek rođenim sinom te fotografije maženje podijelili na Instagramu.

Zagrebačka glumica Katarina Madirazza postala je majka malene djevojčice koju je dobila sa suprugom, marketinškim stručnjakom Mislavom Madirazzom, a sretnu vijest objavila je na svom Instagram profilu. Glumica je objavila crno-bijelu fotografiju svoje djevojčice, a pored nje je napisala: - Čuvam te jubavi mala… Dobrodošla naša M, jedva smo te čekali. Naime, M predstavlja njezino ime, a već ranije je glumica otkrila da će djevojčicu nazvati Mara.

Foto: Marko Lukunć/PIXSELL

Poduzetnica i bivša manekenka Anita Dujić Broadfoot travnju je postala mama po drugi put. Naime, Anita je tada rodila djevojčicu koju je nazvala Ella Skye, a prije toga dobila je i kćer Lily. Inače, Anita je od 2020. godine u braku sa Škotom Duncanom Broadfootom. Par je bračne zavjete izmijenio u Škotskoj.

Foto: Instagram

Pravnica Adriana Ćaleta Car i suprug, nogometaš Duje Ćaleta Car krajem srpnja su objavili sretnu vijest da su dobili drugo dijete. Adriana je rodila 28. srpnja dječaka, a ponosna majka sada je svojim pratiteljima na društvenim mrežama podijelila i nekoliko fotografija s krštenja i otkrila da je njihov drugi sin dobio ime Felipe. "Važan dan za nas", napisala je uz fotografiju koja prikazuje krsnu svijeću i košuljicu s natpisom Felipe. Supružnici već imaju od ranije i sina Maura.

Foto: Instagram screenshot

Bivša sudionica showa 'Život na vagi' Ana Žderić i njezin suprug Dominik Kračun Dodo, koji je bio finalist pete sezone RTL-ovog showa "Život na vagi" roditelji su postali krajem svibnja, a njihova je djevojčica malo uranila na svijet. Ana je tada ispričala kako je Niku rodila kada je ušla u 35. tjedan trudnoće i dodala je kako je djevojčica zdrava i napredna iako je jako mala.

Foto: instagram

Kaja Vidmar, partnerica našeg bivšeg reprezentativca Šime Vrsaljka objavila je fotografiju kojom je otkrila da je rodila sina. Na Instagramu je objavila fotografiju na kojoj Šime u naručju drži njihovog sina, a pored njih je njihova kći Viktorija. - Moj svijet - napisala je Kaja uz ovu fotografiju ispod koje su se zaredale čestitke. Slovenska dizajnerica te poduzetnica i naš nogometaš s javnosti su sretnu vijest o trudnoći podijelili kada je Kaja bila trudna šest mjeseci i tada su otkrili kako im nakon malene Viktorije stiže sin. Šime i Kaja prvo dijete Viktoriju su dobili prošle godine u travnju, samo nekoliko mjeseci nakon što se doznalo da su u vezi.

Foto: Instagram

Anja Veber, bivša kandidatkinja showa 'Život na vagi', rodila je sina, a sretnu vijest podijelila je na društvenim mrežama. "Doborodošao nam", napisala je Anja i priložila fotografiju iz rodilišta iz koje je vidljivo da su sinu nadjenuli ime Liam. Dječak je rođen 29. lipnja u 12:15 sati, težak je 3655 grama, a dugačak 51 centimetar. Na prinovi su joj mnogi čestitali u komentarima pa tako i trener Edin Mehmedović, ali i voditeljica Marijana Batinić. "Čestitamo", napisali su.

Foto: Instagram

Bivša pjevačica grupe Feminnem Nikol Bulat postala je po prvi puta majka. Sretnu vijest objavila je na svom Instagramu objavivši prvu fotografiju na kojoj pozira sa svojim sinom. - Dobrodošao kući, dječače - napisala je bivša Feminnemka u opisu fotografije koja je nastala u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Foto: Facebook

Simona Mijoković, bivša manekenka, na svojem je Facebook profilu u ožujku otkrila kako je postala mama peti put. Simona je podijelila fotografiju iz bolnice na kojoj se vidi njezina ruka te ruka bebe. Bebu je dobila u braku sa suprugom Stanislavom Mijokovićem.

18.12.2021., Zagreb - Udruga P.I.N.K. Life organizirala je blagdanski modni buvljak. Domace zvjezde iz javnog zivota donirale su odjecu. Ivana Misura Vlaovic Photo: Marko Lukunic/PIXSELL Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Bivša Miss Universe 2014. godine, Ivana Mišura Vlaović, i njezin suprug, nogometna legenda Goran Vlaović, dobili su svoje drugo dijete - kćerkicu.

- Rodila sam jučer, 5. siječnja, tako da smo beba i ja još uvijek u Petrovoj bolnici. Sve je prošlo u redu, rodila sam prirodnim putem kao i našu prvu kćer Vanu. Oporavak odlično prolazi, super se osjećam. Naša druga djevojčica se zove Kaja i svi je doma nestrpljivo čekaju - rekla je Ivana Mišura Vlaović za Story.hr.