Antonijeve kandidatkinje se prepirale: 'Ja se barem ne sakrivam i ne pravim da sam nešto što nisam'

Uz lijepe trenutke koje su kandidati showa 'Ženim sina?' dosad proživjeli na izletima, krenule su i prve prave trzavice među djevojkama. Iako su se tenzije između Antonijevih kandidatkinja, Melinde i Vahdele, javile već na prvom danu izleta, situacija je eskalirala za doručkom koji je iznjedrio prvu svađu.

Razgovor o Vahdelinom poremećaju prehrane pretvorio se u prepirku s Melindom koja je odlučila iskoristiti priliku da spomene napetost koju osjeća između njih. „Tenzije između nas dvije su nastale u tome što Vahdela nije shvaćala što je napravila nekim svojim dobacivanjima i opaskama“, rekla je Melinda koja je Vahdeli zamjerila ton kojim joj se obratila prvog dana izleta. „Mene to zna povrijediti. I da mi kažeš najljepšu stvar, ali krivim tonom, ja to neću shvatiti kao lijepo. Ja sam takva. Ja se barem ne sakrivam i ne pravim da sam nešto što nisam“, nastavila je Melinda koja, tvrdi, sve što joj smeta voli drugima dati do znanja. Vahdela, koja inače izbjegava konflikte, isprva je mislila da se Vahdela šali, no ubrzo je zaključila: „Nisam očekivala ovakav doručak“.

Za to vrijeme, Antonio, Mihaela i Patricija opuštali su se u sauni, a čini se da ni jedna od njih nije mogla odoljeti njegovu šarmu. Na pitanje koja mu djevojka najviše paše, Antonio je odlučno odgovorio Mihaela, a prve naznake ljubomore počele su se javljati. „Mislim da je Patricija bila malo ljubomorna jer se ona isto povezala s njim na neki način, ali mislim da će mi oprostiti“, rekla je Mihaela kojoj su leptirići u trbuhu proradili čim je Antonio odabrao nju. „Antonio mi raste iz dana u dan u očima. Sviđa mi se polako. Logično je da bih više voljela da je rekao moje ime, ali nije svijet propao što mu se više sviđa Mihaela“, poručila je Patricija koja ne planira tako lako odustati od Antonia.

Hoće li svađa između Vahdele i Melinde izazvati dodatne napetosti te kako će se djevojke nositi s konkurencijom, ne propustite doznati u sljedećoj epizodi showa 'Ženim sina?'.

