Antonija Šola ponovno ljubi!?

Što će sljedeće otpjevati naša hitmejkerica Antonija Šola, koji stih će je odati je li zaljubljena, pati li ili sretno ljubi, i koja je to tajna koja je inspirira na nove stihove pjesme pod nazivom "Ponovo"? Antonija se na ta pitanja tek mistično nasmiješi i kaže

- Morat ćete poslušati moju novu pjesmu da to saznate, kazala je Šola čijestihove mnogi pjevači žele. Samo ovaj tjedan izašla su još dva singla s njenim potpisom, i to "Daljina" Maje Šuput i "Moja Marina" Jasmina Stavrosa. Odakle ta inspiracija pitaju je često, ali odgovara ležerno uz smiješak.

- Sve su to moje male priče proživljene i uhvaćene u stih, iz druženja, sa putovanja, moje ljubavi i moji dani pa i brojne neprospavane noći, nisam jutarnji tip, često sam budna cijele noći i pišem. "Ponovo" je pjesma iz koje pršte dobre vibracije i optimizam, to je i prva pjesma koju sam pisala sa Mariem Regeljom iz benda Ljubavnici još prije skoro godinu dana i jedva sam čekala da dođe vrijeme da je predstavimo publici! Mario ima tu stvaralačku nit koja mi paše i savršeno se slažemo autorski, sviđa mi se način na koji on razmišlja i dobri smo prijatelji i kolege.

Ova pjesma je došla u pravo vrijeme, kada svi želimo čuti dobre vijesti i treba nam ta doza sreće svaki dan, doza dobre volje i vjere da će sve biti dobro !

Cijela pjesma ima tu notu sreće i snimljena je u predivnom krajoliku NP Brijuni, tako da sam presretna što i video odražava atmosferu pjesme a to su slike predivnih boja mora i otoka koje govore više od tisuću riječi.Uživali smo na otoku dva dana i upijali sunce, mirise i more. Osjeća se taj dašak prošlih vremena koji sve oplemenjuje, a na otoku sam upoznala i Radu Šerbedžiju koji je upravo na Brijunima tada snimao dokumentarac o otočju, pa sam i saznala puno o samim počecima Brijuna i o Robertu Kochu; Nobelovcu koji je pomogao zaustaviti malariju na Brijunima i s tadašnjim vlasnikom ga pretvorio u kulturni centar, oduševljeno nam je Antonija prepričavala boravak na Brijunima.

Pjesma "Ponovo" je kao stvorena za ljeto, a Antonija će je predstaviti na ovogodišnjem CMC festivalu 5. rujna u Vodicama. Uz nju je autor pjesme i Mario Regelja, a produkciju i aranžman potpisuje Bojan Dragojević. Video produkcija je u režiji Igora Vignjevića. Antonija uskoro priprema i album u izdanju Croatia Records.