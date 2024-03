Antonia Dora Pleško odnijela pobjedu kao Mišo Kovač: 'Ostvarujem svoje snove'

Nakon uzbudljivih premijernih nastupa osam talentiranih kandidata u prvoj epizodi emisije 'Tvoje lice zvuči poznato', publika i žiri ostali su oduševljeni nevjerojatnim transformacijama koje su izvele zvijezde večeri. Kandidati su predstavili svoje jedinstvene interpretacije poznatih domaćih i stranih izvođača, uloživši maksimalan trud kako bi dočarali ne samo njihov izgled, već i vokalni izričaj. Članovi žirija nisu krili svoje oduševljenje, pa im ni ocjenjivanje točaka nije bio nimalo lak zadatak.

No na kraju emisije, kada su se bodovi žirija pridodali onima koje su kandidati dodijelili jedni drugima, pobjedu je odnijela Antonia Dora Pleško koja je u prvoj emisiji probila led utjelovivši Mišu Kovača iz mladih dana s njegovom čuvenom pjesmom 'Drugi joj raspliće kosu'. Utjeloviti ovog velikana za Antoniju je u isto vrijeme bila i velika čast i odgovornost, a s pobjedničkom plaketom u rukama poručila je: „Osjećaj je fenomenalan i čak mi je ovaj pobjednički nastup bio još bolji jer je onda publika dala sve od sebe. Ostvarujem svoje snove otkad sam bila dijete, jedan predivan i emotivan događaj“, a pod jednakim dojmom bio je i žiri. „Ono što je kod tebe fascinantno je to što ja nisam ni na sekundu ni čuo, ni vidio Antoniju. Imitacija je repliciranje tuđih osobnosti, a ti si to večeras odradila sjajno“, poručio je Mario Roth nakon nastupa.

Da će sve učiniti za dobar show pokazao je Luciano Plazibat koji se transformirao u pop ikonu Kylie Minogue izvevši pjesmu 'Padam, Padam'. Osim vokalnih visina, Lucianu su novost bile i visoke potpetice u kojima je zavladao pozornicom. „Kylie je krhka, mala, džepna venerica. Ti si sve samo nisi to, a toliko si beskrajno simpatičan i sve ti to tako dobro stoji“, opisala je oduševljeno Minea.

Kao reper Vojko V na pozornici je nastupila autorica velikih glazbenih hitova Antonija Šola. Da se dobro snašla s brzinom pjesme, količinom teksta i reperskim stilom potvrdili su komentari žirija. „Veliki sam obožavatelj Vojka V. Na ovome čestitam i vidimo se dalje“, poručio je Goran Navojec.

Glazbenik i radijski voditelj Tomislav Marić, umjetničkog imena ToMa, u prvoj epizodi oživio je imenjaka Tomu Zdravkovića čijom je izvedbom pjesme 'Za Ljiljanu' u studiju pokrenuo val emocija. „Bio si fenomenalan, jako dobro pjevaš, s emocijom, tako da bi ti bio odličan Toma kad bi se sad snimao novi film“, ocijenio je Enis Bešlagić nakon nastupa.

Najmlađa natjecateljica osme sezone, Mia Negovetić, kao jednu od transformacija priželjkivala je pop pjevačicu Arianu Grande, a želja joj se ostvarila već u prvoj epizodi u kojoj je vjerno izvela njezinu hit pjesmu ' No Tears Left to Cry'. „Jako sam uzbuđena jer mi je ona jedan od idola, pa mi je ovo baš važno“, izjavila je Mia prije nastupa, a sudeći prema komentarima žirija, svojom vokalnom i scenskom izvedbom nadmašila je sva očekivanja. „Ja se tebe sjećam kad si bila mala djevojčica. Kada si otpjevala himnu, to je bilo nešto najbolje što sam čuo. Ti si pred očima nacije izrasla iz jedne slatke male djevojčice u jednu prekrasnu mladu ženu koja prekrasno pjeva – ovo je bila svjetska produkcija“, poručio je Mario.

Glumac Faris Pinjo odmalena je pokazivao afinitet prema performansima, a svoj smisao za glazbu i scenski nastup pokazao je utjelovivši Doris Dragović. S perikom, uniformom, visokim petama i karizmatičnim stavom zabavio je žiri i uspješno izveo pjesmu 'Petak' s kojom je pokazao i zavidan vokalni raspon. „Meni je ovo bilo beskrajno zabavno. Ja sam siguran da će Doris Dragović ovo gledati i jedva čekam njezin komentar“, izjavio je Mario.

Frontmen grupe 'Joy' Alen Bičević u prvoj je emisiji uspio rasplakati Mineu izvedbom pjesme 'Od milijun žena' Tonyja Centinskog. „Ja sam jako pod dojmom. Ova večer je prepuna emocija – svi kandidati prije bude neku emociju, a svaka od njih je različita. Dotakli su me na različite načine, ali ovo što si izveo… Ja obožavam tvoj glas. Mene je dotaklo izvana i iznutra, sa svih strana, i hvala ti na tome“, poručila je Minea.

Zaigrana, vesela, motivirana i kreativna – riječi su kojima sebe opisuje glumica Marija Kolb koja je na pozornici emisije 'Tvoje lice zvuči poznato' zasjala u izazovnom izdanju kao Shakira. Imitacija specifičnog vokala, španjolski tekst i koreografija zahtijevali su pravi multitasking, a Marijina izvedba izazvala je brojne pohvale. „Što se tiče glasa i imitacije – fenomenalno. Svaka čast, znači ta knedla u grlu… sa svim tim što Shakira ima i nosi na sceni, zaista je ovo bio izazovan zadatak“, poručio je Enis.

Bio je ovo tek početak uzbudljive osme sezone, prepune glazbenih iznenađenja i nevjerojatnih transformacija. Kandidati s nestrpljenjem iščekuju svoje sljedeće nastupe, a već iduće nedjelje gledat ćemo ih u drugim ulogama!

