Anja iz 'Života na vagi' pokazala kako je izgleda proslava sinova prvog rođendana: 'Tvoja ljubav obogaćuje naše srce'

Anju Veber upoznali smo u showu 'Život na vagi' te je tada otkrila da joj je velika želja postati majka. Sada je to i ostvarila te je mama dječaka Liama, a očekuje i još jednu bebu. Anja se sada javila na društvenim mrežama te otkrila kako su ona i suprug Ivan proslavili prvi rođendan starijeg sina. Naime, oni su za njega pripremili raskošnu proslavu, a Anja je podijelila fotografije, koje možete vidjeti OVDJE, te poručila: "Sretan rođendan naš dragi sine! Svaki dan s tobom u našim životima je dar. Tvoj osmijeh osvjetljava svaki trenutak, a tvoja ljubav obogaćuje naše srce! Neka svaka zvijezda na nebu osvijetli put tvojih snova, a svaka želja koju puštaš u svemir se vrati tebi ispunjena.

Podsjetimo, Anja je u show ušla sa 140 kilograma i na kraju je iz showa izašla s manje od stotinu kilograma. U showu je Anja ostala do posljednjih dana, no nije uspjela izboriti finale u koje je došla s nevjerojatnih 41,1 kilograma manje. Tijekom showa joj je velika podrška bio suprug Ivan, a Veber je u showu govorila i o bračnim problemima koje su suprug i ona imali, no nakon izlaska je rekla kako imaju odličan odnos.

U showu je istaknula i da se prijavila jer je zbog viška kilograma ima problema sa začećem, a velika joj je želja bila imati dijete. Ta želja im se ispunila prošle godine kada su u lipnju dobili sina Liama, a sada im stiže i druga prinova. Tu sretnu vijest je Anja objavila na Instagramu i otkrila je kako će ona i suprug dobiti drugog sina. - Stiže nam Kain - napisala je Anja tada,

- Planirali smo drugo dijete. Što se tiče dobne razlike, bit će teško, ali mislim da to ima puno prednosti. Suprug je odabrao ime, a ja sam se složila - ispričala je Anja u razgovoru za RTL. Rekla je i kako je na početku druge trudnoće imala problema s mučninama.

- Imala sam mučnine i povraćala na početku trudnoće. Sada više ne, samo ako pojedem nešto što mi ne odgovara - kazala je tada Anja.

