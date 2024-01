Anđa Marić podržala Severinu i prisjetila se svoje borbe: Svoje dijete sam otela i dovela u Hrvatsku

Anđa Marić vodila je dugu i mučnu borbu za skrbništvo nad sinom pa se u ovoj temi može poistovjetiti sa Severinom i njezinom borbom za skrbništvo nad sinom. Prije osam godina nakon iscrpljujuće borbe slovenski sud je donio odluku i Anđa je tada napokon dobila skrbništvo nad sinom Gašperom kojega je dobila u braku s Primožem Dolničarom.

- Već sam prestala vjerovati da će se to dogoditi. Ali tek sada shvaćam koliko sam pridonijela cijeloj ovoj situaciji jer sam od 2010. najavljivala sudu: ‘Priredit ću vam međunarodni incident, nikad mi nećete uzeti dijete. Ako treba, idem do kraja, nema šanse’. Znala sam da mi ne mogu uzeti dijete, a najdivnije od svega jest to što sam dobila skrbništvo kada sam potpuno sve otpustila u smislu - rekla je u jednom intervju Anđa, a sada je na društvenim mrežama objavila video u kojem se prisjetila svoje borbe i osvrnula se na Severinin slučaj te joj pružila podršku. Ispričala je kako svom sinu nikada nije htjela govoriti ružno protiv njegovog tate jer dijete jednako voli i majku i oca i nije htjela da joj sin pomisli kako mrzi i njega.

- Draga, moram ti reći da iskreno suosjećam s tobom, ali da to ništa ne znači! To je farsa i laž koju radi sud, umjetna tvorevina koja nema veze s pravdom. Prošla sam to tri puta, potpuno oduzimanje skrbništva i vidi sad. Jači smo nego ikad. Sve to je pobjeda za tebe u očima tvojeg djeteta. Vidjet ćeš. Sada točno kužim kakve svinjarije radi njegov tata. Ne bi se na njegovom mjestu toliko zamjerala mladom dečku i stala između njega i njegove mame - posljedice u njihovom odnosu su skoro nepopravljive. Vidjet ćeš - rekla je Anđa. Prisjetila se i kroz što je sve prolazila dok je trajao sudski proces u kojem se borila za skrbništvo, ispričala je kroz kakvu je torturu prolazila.

- Ja sam otela svoje dijete i odvela ga u Hrvatsku. Zapravo na putu kada sam bježala, došla sam ga oteti s jednim prijateljem, nije mi ga htio vratiti na moj vikend. Naučila sam svog sina moj broj napamet, brojeve mojih prijatelja i kako policija mora raditi što on želi. Moj sin je tada već imao 12. godina. I kada nas je zaustavila sačekuša na autocesti, moj sin je sjedio na zadnjem sjedištu, vozio je moj prijatelj, i moj sin je rekao 'wow, mama, ovo je kao u filmovima. Policija me pretresla, a moj sin je govorio i vrištao; to je moja mama, pustite ju - prisjetila se Anđa. Nakon toga policija ju je prestala maltretirati i ispričali su se.

- Rekli su kako im je javljeno da sam otela slovenskog državljanina. Moj sin se i dalje derao. Onda su me pustili i rekli da imaju krive informacije. 'Nama je javljeno da vi otimate dijete bez njegove volje. Morali smo se onda s policajcima vratiti nazad. Ja se više ničega nisam bojala, rekla sam sinu da je šef i da moraju napraviti kako on to želi. Što je najbolje, kad je završio sud, moj sin se htio vratiti tati jer mu je tamo bilo lakše u školi i ja sam ga pustila. Najbitnije je da dijete može biti s mamom ili s tatom kad hoće. Sad živi sa mnom već dvije godine i ne pada mu napamet više živjeti kod tate i biti blizu njega - prisjetila se.

