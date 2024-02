Ana iz 'Braka na prvu' osvrnula se na Alenove komentare o Nikolini: 'Želim im svu sreću

Sociološki eksperiment 'Brak na prvu' emitira se na RTL televiziji, a kandidati su se svi međusobno upoznali. Parovi su već izrekli sudbonosno 'da', a iza njih je i medeni mjesec te početak zajedničkog života. Jedan par koji nikako ne može pronaći zajednički jezik su definitivno Ana i Alen.

Ana je otkrila da ju je pogodilo kad je Alen rekao da nije njegov tip, ali više zbog načina na koji je to rekao.

- Ne mogu reći da me povrijedilo kada mi je Alen rekao da nisam njegov tip žene, ali me pogodilo, definitivno to nisam očekivala u tom trenutku. Sasvim je u redu što mu se nisam svidjela, no mogli smo o tome razgovarati na drugačiji način. Nije mi puno toga prolazilo kroz glavu u tom trenutku jer sam još uvijek bila pod dojmom cijelog dana, a i njegove izjave - rekla je za Net.hr.

Misli da njena reakcija nije bila pretjerana.

- Možda se ljudima čini moja reakcija pretjeranom, ali ja na to ne gledam tako. Žao mi je što je to ispalo kao moja gruba reakcija jer inače sam vrlo tolerantna i mirna osoba, ali to što sam danima gledala i slušala kako se pokušava ispričati samo dok su kamere uključene i traži dodatna snimanja istog prešlo je i moje granice.

Dodaje i da nije znala da se Alenu sviđa Nikolina.

- Nisam znala da je izjavio da mu se sviđa Nikolina, ali zašto ne, ona je jedna vrlo kvalitetna žena pa ako je osvoji, želim im sreću.

Izjasnila se i da ne zna koja bi kandidatkinja Alenu više odgovarala. - Ne znam koja bi mu kandidatkinja više odgovarala, nismo o tome razgovarali.

