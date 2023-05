Amber Heard nakon drame s Deppom napustila Hollywood i preselila se u Španjolsku

Britanski medij Daily Mail saznaje da se glumica Amber Heard (37) službeno preselila u Madrid nakon što je izgubila na suđenju s bivšim partnerom Johnnyjem Deppom (59). Time je napustila Hollywood i glumu, no nije sigurno hoće li joj se vratiti i kada.

"Mogu otkriti da je Heard napustila Hollywood i u tišini se preselila u Španjolsku sa svojom kćeri Oonagh", piše Alison Boshoff u svom članku. Njoj je glumičin prijatelj otkrio detalje.

"Govori dva jezika, engleski i španjolski. Sretna je ondje, želi odgajati svoju kćer daleko od buke", piše Alison. Dodao je da misli kako joj se ne žuri vratiti na posao ili u Hollywood. "Do toga će vjerojatno doći kada bude pravo vrijeme, za pravi projekt", objašnjava prijatelj.

Amber se o svom preseljenju u Madrid još nije oglasila.

Podsjetimo, glumica je u srpnju 2022. prodala kuću u Yucca Valleyju u Kaliforniji za 1.1 milijun dolara te je dosta vremena provodila u Španjolskoj. Paparazzi su je u listopadu uhvatili na plaži u Majorci, a prije toga snimljena je u dječjem parku s kćeri.

Nakon 23 dana saslušanja, svjedoka i dokaza, sudska trakavica između bivših supružnika, glumca Johnnyja Deppa i glumice Amber Heard je završila u svibnju prošle godine. Porota je jednoglasnom presudom odlučila u korist Johnnyja Deppa. Međutim, tek u prosincu su se oglasili oko konačne nagodbe. Njihovi odvjetnici konačno su tada postigli dogovor prema kojemu je osiguravajuće društvo Amber Heard Deppu platilo milijun dolara da okonča ovaj slučaj. Uz to, Amber nije zabranjeno govoriti u vezi suđenja i ishoda stoga ona i dalje ne priznaje nikakvu krivnju.

Johnny je, inače, tužio bivšu supruga za klevetu i tražio 50 milijuna dolara. Odlučio je to učiniti zbog članka iz 2018. koji je napisala za The Washington Post. U njemu je sebe opisala kao 'javnu osobu koja predstavlja obiteljsko zlostavljanje'. Glumac nije imenovan u tom članku, no tvrdi da ga je to svejedno koštalo unosnih glumačkih uloga. S druge strane Amber je podnijela protutužbu za 100 milijuna dolara.

Porota je nakon saslušanja odlučila da je Amber klevetala Deppa i da mu bivša supruga mora platiti 15 milijuna dolara. Slavila je i Amber kojoj Johnny mora platiti 2 milijuna dolara jer ju je njegov odvjetnik oklevetao kada je njene optužbe za zlostavljanje nazvao lažnima. Johnny i Amber upoznali su se 2009. godine. Vjenčali su se 2015. godine, a brak je trajao samo godinu dana.

VIDEO Umjetničko ime dao mu je Rajko Dujmić, a njegovu majku je to pogodilo: 'Nikada me nije zvala Jasmine'