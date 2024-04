Alen progovorio o odlasku iz showa i odnosu s Anom: 'Bila je ljubomorna na Renatu. Igrala je igrice'

Iz 'Braka na prvu' odlučili su otići Alen i njegova 'supruga' Ana. Oni se nisu slagali još od vjenčanja, a zbog njihova odnosa, Ana je često plakala. U jednom intervjuu Ana je rekla da više nema kontakta s Alenom, a sada je svoju stranu priče odlučio ispričati i on. Bivši kandidat kaže da se više ne čuju, te da ju ne prati ni na društvenim mrežama. - Nemamo nikakav odnos. Ne čujemo se. Na nedavno pitanje na Instagramu zašto ne pratim svoju 'ženu' napisao sam 'pogrešna adresa'. Pod time mislim da su igrice koje je igrala 'dodavat ću te-obrisat ću te' dječja posla i nemam vremena za takve gluposti. Želim joj svu sreću u daljnjem životu.

Misli da je Ana bila ljubomorna na Renatu.

- Definitivno. Iskreno, tijekom snimanja nisam tome pridodao toliku pažnju, no sad gledajući sve epizode, to uvelike shvaćam. Smatram da je Ani tada bilo stalo do mene, i to dosta, te da se zato tako ponašala. Ne može se drugačije opisati to da si gnjevan, ljutit i dramiš. Osoba kojoj nije stalo sigurno ne bi radila ono što je radila Ana - izjavio je za RTL.hr.

Kaže kako će mu u lijepom sjećanju iz showa ostati ljudi s kojima je i danas u kontaktu.

- Maleni broj ljudi s kojima sam ostao i danas u kontaktu. Nisam ušao u show tražiti prijatelje i sasvim sam bio u redu da ni s kim od drugih kandidata ne ostanem u kontaktu poslije showa. Imam svoj život, svoj krug ljudi i nije mi potrebno pretjerano širenje. Igrom slučaja, moj je život ljepši za nekoliko predivnih ljudi nakon 'Braka na prvu' i zbog toga sam najviše sretan.

Otkrio je i da se najviše povezao s Tiagom i Renatom.

- Nakon snimanja najviše sam ostao u kontaktu s Tiagom i Renatom. Nekako smo posebno kliknuli nakon snimanja i eto, to druženje traje i danas.

Reagirao je i na Aninu izjavu da je u show ušao zbog vlastite promocije.

- Svaki od nas kandidata lagat će ako kaže da nije razmišljao da ulazi u projekt koji gleda cijela Hrvatska. Isto tako, svi smo mi ušli u to razmišljajući kako bi bilo super da se ostvari ta famozna ljubav na prvi pogled. Nadali smo se. Željeli to priznati ili ne. No nije se dogodila i to je sasvim u redu. U eksperiment sam ušao otvorenog srca, nadajući se pa čak i ljubavi. Da nije tako, da sam kalkulirao, ne bi ostao bez teksta u prvoj epizodi. Bio bih pripremljen na sve mogućnosti i glumio bih 'ulogu' kako to Ana voli nazivati. To je najbolji dokaz da sam ušao u sve ovo bez rukavica, vjerujući ekspertima, projektu, no eto, možda i životna lekcija. Ne treba vjerovati do kraja svima, možda u budućnosti ipak malo krenem s kalkuliranjem.

