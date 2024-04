Alan ignorirao svoju suprugu i zavodio tuđe: 'Nikolina je seks-bomba, pa Filipova žena i ona cura s naočalama'

Dok se nova tri para još uvijek privikavaju na bračni život, ostali parovi već imaju svoje rutine. Tako je Lovre vježbao, Josip je pokazivao Renati mišiće, Tina i Tiago bili su spremni za još jednu večeru, no nitko od njih nije ni slutio da će danas na večeru doći još dva para!

Na putu do zajedničkog druženja Mura i Marko su pjevali, Jole je objašnjavao Karmen kako nema potrebu s njom pričati o ozbiljnijim temama jer nemaju osjećaje jedno prema drugome dok su Danijela i Alan nastavili s prepirkama. „Volio bih da nije samo Dexter u planu“, rekao joj je Alan, a Danijela ga odmah pitala: „Bi li tako i za djecu rekao?“ Nakon Alenova objašnjenja shvatila je da je on baš taj tip muškarca te mu rekla da nikad nije imala dečka koji je ljubomoran na njezina psa.

Prvi su stigli Tamara i Filip i stručnjaci su komentirali njihovu bliskost. Sljedeći su došli Klara i Lovre, zatim Nikolina i Anton. Stručnjaci su primijetili da je Nikolina i dalje prpošna, a Anton izgleda kao da je još više potonuo. Došli su i Ana, Alen, Tina i Tiago, a Alen je komentirao kako se u ovom showu samo gleda na Anine osjećaje. „Nitko ni u jednom trenutku nije pitao osjećam li se ja dobro“, dodao je, a potom su stigli Alan i Danijela, koja je bila uzbuđena što će vidjeti ostale kandidate. „Usudio bih se reći da je Danijela najljepša cura tu, svidjela mi se na prvu i imam prekrasno mišljenje o njoj“, rekao je Alen, koji je i Ani rekao da bi mu ona odgovarala fizički.

Danijela je pričala da joj je u početku bilo odlično s Alanom, a danas su se umalo „poklali“. Stručnjake je iznenadio taj izraz jer ukazuje na ozbiljnu situaciju. „Vjerujem da se može popraviti odnos između nas, vidim to kao izazov“, rekla je Danijela i priznala da se ne bi tako ponašala u stvarnom životu. Stigli su i Mura i Marko, što je jako iznenadilo kandidate, da bi potom došli i Karmen i Josip. „Što se tiče novih parova oni su tu da prodrmaju atmosferu jer smo mi toliko sterilni, bez veze i nismo za gledanje da je trebalo dovesti čak tri nova para. To nam je totalno na sramotu, iskreno“, zaključio je Lovre.

Josip se povjerio Marku u vezi Renate, a on je zaključio: „Puno tu ljudi glumi, dosta njih ne želi si priznati da su odbačeni na neki način, ne mogu prihvatiti da osoba s druge strane nije kliknula s njima.“ Alanu nije bilo jasno zašto Filipu nije proradila kemija s Tamarom jer mu je jedna od zgodnijih djevojaka, a za večerom je koketirao s Nikolinom. „Nikolina je seks-bomba, nju sam na mojoj svadbi prvu primijetio. Definitivno je seksi, bacio bih se na nju sto puta“, rekao je Alan, a nju nije oduševilo takvo ponašanje. Alan je nastavio pričati kako su mu privlačne Nikolina, Tamara i Klara te zaključio: „Tu je tulum! Ovo će biti kaos!“ Stručnjaci su zaključili kako će morati intervenirati.

Nikolina je pričala Danijeli o radionici sa Sanelom, a Ana joj je objasnila da su dobile vibrator jer je produkcija shvatila kako muškarci ne zadovoljavaju taj kriterij. Alan je rekao dečkima da se nabacivao Nikolini, znajući da Danijeli to ne smeta jer je koketirala s Alenom. „Da smo vani, sigurno bih joj se javio“, rekao je Alen. Danijela je s curama pričala o svađama s Alanom, od kojih se prva dogodila još na vjenčanju zbog njegove izjave: „Što će mi žena ako mi neće prati i čistiti?“ A otkrila je i da joj je rekao kako je normalno da muškarci budu ljubomorni na djecu i pse jer se osjećaju zapostavljeno.

U to vrijeme Alan je objašnjavao kako je sve u početku među njima bilo dobro, ali da ga je iživciralo što Danijela zatvara svoje nesesere pred njim, a žive zajedno. Danijela je nastavila pričati kako Alan ostavlja svoje stvari posvuda po stanu, da je vrlo komotan te da zbog njegova ponašanja - nema više šanse za seks s njim. Jole je želio znati kako je Filipu s Tamarom, a kad je sve čuo, zaključio je: „Filip voli svoju slobodu i dosta je dominantan.“ Alan je zaključio da je Filip bacio oko na Danijelu, što njoj nije uopće palo na pamet. „Neka cijeni ono što ima, ako ne želi cijeniti, ima Filipa, ima cijeli svijet“, rekao je Alan. Marko je Klari za večerom priznao da između njega i Mure ima i fizike i kemije i biologije, a stručnjake je malo iznenadio izjavom kojom aludira na to da su postali intimni.

Tinu i Tiaga je zanimalo kakva je situacija kod Lovre i Klare, a Lovre je rekao da je zaljubljen u nju. Klara nije znala kako da reagira, a Tiago se našalio na njezin račun, što je zasmetalo Tinu. „To je vrh sante leda. Mogu oprostiti neke stvari, ali pusti me da budem svoj“, rekao je Tiago, a stručnjaci su primijetili da ga Tina pokušava pripitomiti, što je velika greška. Klara je vratila fokus na sebe izjavivši da i ona misli kako je Lovre zaljubljen u nju, ali da mu ne može uzvratiti osjećaje. Lovri je sve to bila šala, ali Klara to nije shvatila te ga je još jednom pitala je li stvarno zaljubljen.

GALERIJA Parovi u showu "Brak na prvu"

Marko se divio Danijeli što trpi nekoga kao što je Alan koji je nimalo ne poštuje jer se upucava ostalim ženama te je zaključio da je egocentrik koji stalno želi pažnju. No i kad su stigli kući, Alan je nastavio po svom. „Nikolina je preniska za mene tako da je otpisujem, žena od Filipa - možda, ali Filip s njom ne želi, a ona s njim želi pa se tu ne želim petljati… Plava cura koja je imala naočale danas nešto je puno uz mene, ali rekao sam joj da ima muža. Ona mi je rekla da nema, znači, top“, rekao je Alan.

Lovre je komentirao da mu je sada glavni cilj natjerati Klaru da se zaljubi u njega, a ona ne vjeruje u tu zaljubljenost. „Nekome to zvuči banalno, ali ovo što sam sve izrekao i da se ne vidi na meni gađenje i prijezir prema osobi koja stoji nasuprot mene i moj puls i moja živčanost - nevjerojatno“, rekao je Lovre koji se odlučio namjerno ponašati zaljubljeno kako bi vratio Klari istom mjerom kojom ga ona tretira, nadajući se da će drugi primijetiti koliko je sarkastičan u svemu.

Alan je rekao Danijeli da su mu ostali dečki pohvalili ženu i njezino tijelo, a nju je iživciralo što priča s njom, a prije večere nije htio razgovarati. „Kad ideš razgovarati sa mnom, ako se dereš i vrištiš na mene, ja za takve razgovore nisam“, rekao je Alan dok je Danijela izjavila da nikada nije vrištala na njega. „Ne možeš baš toliko zabrijati, krivo pročitati, krivo doživjeti nekakvu situaciju. Znači, to je bila bezočna laž, još su upaljene kamere“, rekla je Danijela i nastavila: „Ne znam uopće što reći, u šoku sam da netko može prepričati situaciju na ovaj način i promijeniti toliko raspoloženja i osobnosti u minuti.“ Nikolina i Anton također su rekli da im se nije svidjelo Alanovo ponašanje, no on je nastavio prigovarati Danijeli. „Ti si pred kamerama jedna osoba, a kad kamere odu, druga. Ti si takva glumica da to svijet nije vidio“, rekao je i nije dopustio Danijeli da išta kaže jer joj je stalno upadao u riječ.

Tiago i Tina raspravu s večere nastavili su kod kuće. Tiago je cijelo vrijeme bio sarkastičan, što je Tinu jako živciralo. „Malo je prešla granicu. Mislim da sam previše sretan za nju, ona se uvijek žali na nešto. I smeta mi što ne mogu biti svoj“, rekao je Tiago. Karmen se javila sama iz stana jer se posvađala s Joletom koji ne želi ostati u showu jer ne vidi poantu. Kaže da nije poštovao njezino mišljenje, čak je postao agresivan, pa se nije osjećala sigurno te je tražila da se razdvoje.

