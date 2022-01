Ako se Bare kasnije pitao 'gdje je nestao čovjek?', u prvim pjesmama Majki možete čuti gdje su taj čovjek i Majke nastali

Ovih dana, osim što se na tržištu pojavilo vinilno reizdanje kompilacijskog albuma Majki "Greatest Hits Collection" koji pokriva sva razdoblja njihova rada, u trgovinama se mogao pronaći i sjajan vinil "Majke zauvijek", reprint legendarne "nulte" kazete Majki. Kažem "mogao", jer je pomama za vinilima domaće publike dovela do toga da se LP "Majke zauvijek" u nekim trgovinama rasprodao kad god je dolazila pojedina narudžba.

Upravo tu započeo je dokumentirani rad jednog od ključnih domaćih rock-sastava, kad im je tu kazetu 1988. za svoju izdavačku etiketu Slušaj najglasnije objavio pionir domaćeg nezavisnog izdavaštva Zdenko Franjić. Više od dvadeset godina kasnije vinil "Majke zauvijek" pojavio se u izdanju još jednog agilnog domaćeg nezavisnog izdavača, Šarenog dućana iz Koprivnice. Zgodan je podatak da je današnji izdavač "Greatest Hits Collection", Želimir Babogredac iz Croatia Recordsa, ujedno i čovjek koji je sredinom osamdesetih omogućio Majkama da u njegovu tonskom studiju pokraj Vinkovaca naprave svoje prve profesionalne snimke, koje su potom završile u Franjićevu kazetnom izdanju.

Tih 14 pjesama snimljeno je u dva dana 1987. u Bošnjacima pokraj Vinkovaca, a sam Bare prije nekoliko godina u dokumentarcu "Bure Bareta" prisjećao se tog snimanja i Babogredca: "On nam je još i prepolovio troškove, ma skoro džabe nam je dao da snimamo, bilo je nešto sitno". No to "sitno" rezultiralo je nečim puno krupnijim, snimkama Majki koje danas na legitimno i profesionalno izdanom vinilu možete čuti a da ne tražite stare kasetofone po garažama. Ta rock-garaža Majki na "Zauvijek" pokazuje njihovo formativno razdoblje u punom zvučnom naletu originalne postave grupe u kojoj su uz Gorana Baru bili gitarist Ivica Duspara, basist Nedjeljko Ivković – Kilmister, bubnjar Željko Mikulić – Korozija i gitarist Marin Pokrovac, koji je poginuo u automobilskoj nesreći 1989.

Vinkovački prototip vjerojatno najutjecajnijeg domaćeg rock-sastava, koji su kao i Partibrejkerse prije njih slijedili mnogi mlađi sastavi sve do danas, na "Majke zauvijek" pokazuje se doista žilavim. Zvuk je to sastava u punoj snazi prije izlaska na širu scenu, u vrijeme dok su im garaža ili podrum za probe određivali garažni zvuk kojim su ranije podvige Iggyja Popa i Stoogesa pretvorili u autohton i autonoman zvuk vinkovačke "pržione" na gitarama.

Vinil "Majke zauvijek" zvučna je kulisa postanka Majki, ali i priča o izdržljivim likovima koji su usred domaće estrade ustrajavali na oporom zvuku, radili "na rubu", kao i na rubu nezanimanja tadašnje srednjostrujaške scene koju su kasnije svojim idućim albumima uspjeli i promijeniti. I premda su im mnogi mogli prognozirati da će teško s takvom gitarističkom tutnjavom uspjeti na brdovitom Balkanu ili u slavonskoj ravnici, "Majke zauvijek" žilav su primjer samosvojnih buntovnika s razlogom.

Ako je kasnijim riskantnim životnim navikama i hitovima Bare otkrivao "gdje je nestao čovjek", na vinilu "Majke zauvijek" možete čuti gdje je taj čovjek nastao, tj. kako su se svirački i autorski formirale Majke. Iskrenost i zanos koji izbijaju iz snimki zamalo se doslovno mogu opipati, a sedam pjesama koje su Majke kasnije ponovno snimile za prvi i treći album ("Iz sve snage", "Ne mogu se kontrolirati", "Novi dani", "Zbunjen i ošamućen", "Putujem", "Postoji nešto" i "Zauvijek"), ovdje su u svojoj embrionalnoj žestokoj fazi. Isporučene su s toliko energije da vam se čini kako će s vinila izaći živi ljudi u vašu sobu. Osim što je objavio ove prve profesionalne zapise Majki, Zdenko Franjić na svojoj izdavačkoj etiketi Slušaj najglasnije zadužio je buduću rock-scenu kao nitko drugi pa su uz njegovu pomoć prve snimke objavili i Satan Panonski, Jura Klavijatura, Overflow, Bambi Molesters, Kojoti, Goribor, Damir Avdić, M.O.R.T., Gori Ussi Winnetou i mnogi drugi.

VIDEO Pogledajte tko je nominiran za Večernjakovu ružu u kategoriji glumačkog ostvarenja godine