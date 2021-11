Članovi Abbe 40 godina kasnije javno pjevuše o svojim vezama, brakovima i rastavama

Abba se vratila i nakon mjeseci pametnog bildanja situacije, iščekivanja, dobrih marketinških poteza i dva singla, uslijedio je i novi album “Voyage” s deset pjesama, uključujući i spomenute. Sve to moglo bi biti nebitno za grupu koja se raspala prije četrdeset godina, a danas je postalo puno važnije i njima i svima koji tjednima iščekuju ovaj stvarni povratak u budućnost. Ili ipak povratak u bolju prošlost?

Za grupu koja pred sobom ima milijunski ugovor i rasprodane ulaznice za višegodišnje londonsko digitalno pojavljivanje na “avatar turneji”, novi album nije se činio kao opcija “pod moraš”. Dapače, godinama su ga odbijali snimiti, propuštali lukrativne ugovore o povratku na turneje, da bi odjednom shvatili da im ni milijuni dolara, eura i svih mogućih valuta koje su zarađivali, a kako vidimo zarađuju i danas, nisu dovoljni.

Već žele i album. A očito želi i publika, pa i kritika, koja se posljednjih sedam dana nemilice troši u reviziji “slučaja Abba” i provjeri koliko je taj vražji povratnički album zapravo dobar? A dobar je, taman kako bi očekivali od iskusnih skladatelja poput Björna Ulvaeusa i Bennyja Anderssona, kojima su glasovi Agnethe Fältskog i Fride Lyngstad siguran put za dostizanje efekta potpunog mentalnog cijepljenja masovne publike širom svijeta, i to s par doza, tj. deset pjesama odjednom.

Doista, virus Abbe opet se proširio, zapravo je to još uvijek nezadrživa pandemija protiv koje, čini se, nema cjepiva, pa trenutačno nadjačava čak i klimatološke rasprave, premda se i sami bave tom temom u pjesmi “Bumble Bee”. Vrlo dobar rezultat za protagoniste u kasnim sedamdesetim godinama života, jer im čak ni sklonost masovne publike za tinejdžerskim idolima i buljenjem u nekoga ljepšeg i privlačnijeg od njih, čini se, nije naškodila. Dapače, izbjegavajući “strategiju Doriana Graya”, četvero članova Abbe ne samo da se nije odreklo svojih stvarnih godina, života i pozicija, nego su vraški hrabro krenuli naprijed. Pa su čak i u poznim godinama otvorili temu višegodišnjih međusobnih odnosa, “ljudskih resursa” i dodali gasa na temu “što bi bilo da je bilo”, izazvavši ljudsku dramu na planetu poput neke sapunice.

A upravo su to priče koja golicaju maštu javnosti, željne pravih afera i ljubavi većih od života. Ako nam to u ovo vrijeme izolacija, distanci i površnih odnosa ne može ponuditi Abba, onda vjerojatno ne može nitko. Doduše, mogu mlađe indie-rock kantautorice i kantautori koje se bave takvim temama, ali je težina Abbe ipak puno veća, a domet do masovne publike daleko jači. Pa na kraju ispada da su mlađahna Adele i postarija Abba trenutačno masovno najuspješnije savjetovalište iz bračnih, predbračnih i poslijebračnih havarija. Do te mjere da 40 godina kasnije članovi Abbe javno pjevuše o svojim vezama, revaloriziraju nekadašnje odluke o međusobnim brakovima i rastavama u pjesmama poput “I Can Be That Woman”, “Keep An Eye On Dan” ili “No Doubt About It”, kao da su neki vražji indie-rock sastav, a ne milijunaši koji bi trebali čuvati svoju privatnost. Pri čemu je najluđe što su takve tekstove napisali Ulvaeus i Andersson, a potom ih mirne duše dali bivšim suprugama da ih otpjevaju, što cijelu situaciju čini još zamršenijom. No, ako im je trebao novi album da bo priznali da su se uvijek voljeli, mora se priznati da su ga napravili puno bolje nego što bi to bilo pristojno očekivati. Znamo li koliko su članovi Abbe dragi i LGBT pokretu, pa su dekadama pravi influenceri “drugotnosti” i drukčijih, što se i jasno istaknulo izborom voditelja i porukama na nekoliko nedavnih televizijskih promocija novog projekta, te liberalni u svojim istupima kako se to i očekuje od Šveđana, ispada da je Abba provokativnija od mnogih.

Pogotovo za domaće dužebrižnike koji pjevuše njihove pjesme a da i ne znaju kakav im subverzivni element zapravo izlazi iz usta, preko kojih inače nisu u stanju prevaliti ništa slično ni o zlostavljanju žena u brakovima, a kamoli o pravima gay populacije, roditeljstvu istospolnih zajednica i sličnim temama.

