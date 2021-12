Nekulturni antivakseri, evo nekoliko kulturnih dokaza zašto je u Hrvatskoj bolje nego u Irskoj

Krajem ove godine, za razliku od prošle, već i prije Badnjaka dobili smo radosnu vijest. Zapravo nekoliko njih koje su u praktičnom životu donijele naznake da možda, prema onoj pjesmi Dražena Zečića, "ima nade za nas". U proteklih nekoliko tjedana domaća se publika raznih opredjeljenja i ukusa nakon dugo vremena mogla osjećati gotovo kao "staronormalna", s manje straha u žilama, od COVID-19, a ne od cjepiva.

Nekoliko ozbiljno popunjenih, gotovo rasprodanih koncerata koje smo imali prilike vidjeti pokazali su da se i u zatvorenim prostorima može rekreirati i regenerirati nekadašnji osjećaj koncertne groznice subotnje ili neke druge večeri.

S mnogo ljudi gledao sam nastupe Kurta Ellinga, Johna Malkovicha i Vlatka Stefanovskog u gotovo punoj velikoj dvorani Vatroslav Lisinski i samo su maske na licima kulturne publike otkrivale razliku između nekadašnjeg i sadašnjeg doba. Dakako, bile su tu i digitalne COVID potvrde koje je trebalo predočiti na ulazu, ali mali je to danak koji ste trebali platiti da biste vidjeli neka od najboljih gostovanja sezone. Ili ste mogli kukati protiv cjepiva i COVID potvrda i ostati kod kuće, ali ni Elling ni Malkovich ili Stefanovski nisu to napravili, nego su se cijepili i radili.

A javila mi se i prijateljica, naša iseljenica iz Irske, gdje su usprkos 96-postotnoj procijepljenosti ograničena javna okupljanja i normalno uživanje u koncertima. Sva ona tlapnja da je kod nas možda lakše, ako ne i bolje, praktično se dokazala mogućom, a domaće mjere protiv pandemije kojima se antivakseri žustro opiru i u usporedbi s državama s kojima se inače volimo uspoređivati pokazale su se prilično liberalnima i na njihovu štetu, ako imate namjeru aktivno živjeti, a ne samo aktivno prigovarati. Čak se i zastupnik Suverenista Zekanović odlučio na dobar potez, pozvavši sa saborske govornice sve da se cijepe. I ne samo to, onima koji ne priznaju koristi od cijepljenja uputio je prigovor savjesti koji su podržale liberalne i lijeve opcije u tom istom Saboru. Već dugo se nismo osjećali ovako civilizirano i ujedinjeno oko ispravnog razloga, mada je na Zekanovića potom sasuta paljba bivših drugova s desne strane, pa su ga ekspresno i udaljili s pozicije šefa saborskog kluba. Samo zato što je zagovarao cijepljenje.

No Zekanović nije rekao ništa različito od onoga što su i biskupi, u koje se ovi desni "kunu", naveli u priopćenju o cijepljenju i epidemiološkim mjerama, koje bi i antivakserima moglo pomoći shvatiti da cijepljenje nije grijeh, nego zdravstvena i znanstveno dokazana potreba. Trebalo nam je gotovo dvije godine pandemije, nesreća i smrti od COVID-19 i s njim, da stignemo do ovakvog konsenzusa kojeg mnogi još i dalje uporno žele srušiti i tvrde da u njega ne vjeruju, iako koriste sve pogodnosti zdravstvenog sustava i liječenja kad obole od korone, od Raspudića do Bunjca i drugih. Koliko smo zapravo normalni i pametni što to želimo, uvjerio sam se prošli tjedan i u gotovo punoj zagrebačkoj Tvornici kulture u kojoj je svirao beogradski Električni orgazam. Nisam 11 mjeseci bio na koncertu u tom najboljem gradskom prostoru, kao ni mnogi drugi, pa je euforiju kojom je publika popratila sjajan koncert obilježio i dojam povratka u normalu. Nema to veze ni s nostalgijom za novim valom uz koji se u ovo jubilarno vrijeme veže Električni orgazam, nego s izvrsnim, jakim i modernim bendom koji je za 40 godina nadživio taj val, ali ima veze s naelektriziranom svirkom i rock-rafinmanom nalik onome Jacka Whitea. Kad je pri kraju sjajnog dvosatnog nastupa krenula pjesma "Igra rokenrol cela Jugoslavija", Tvornica je pala u završni delirij, svi su pjevali zajedno, mada je većina publike bila toliko mlada da se ne sjeća ni Jugoslavije niti ju je imalo briga za nostalgiju. Naravoučenje? Vjerujte struci, znanstvenicima, kritičarima i dobrim bendovima, jer ovi ostali zamjenom teza spriječit će vas da uživate i u ovo malo normalnoga što nam je omogućeno.

VIDEO Danijela Martinović održala koncert u Zagrebu nakon dvije godine: Oduševila i stajlingom u maloj crnoj haljini