Agrokultura - temelj svake zemlje, početak svake kulture

Nova programska shema Mreže TV donijela je nova lica u novim formatima. Jedno od njih je Maja Lipovšćak, mlada urednica i voditeljica nove poljoprivredne emisije „Agrokultura“ koja svake nedjelje donosi zanimljivosti i aktualnosti iz svijeta poljoprivrede, promovirajući tako poljoprivrednu djelatnost na stručan, afirmativan i zanimljiv način - čak i onima koji se poljoprivredom ne bave.

Vi ste novo lice na televiziji, a i Agrokultura je nova emisija. Kako ste se snašli i odakle ideja za ovakav format?

Prije Agrokulture postojala je poljoprivredna emisija koja je pokrivala zanimljivosti i priče iz djela kontinentalne Hrvatske. Kako je došlo do napretka u tehničkim uvjetima rodila se ideja za stvaranje nove poljoprivredne emisije koja bi pratila stanje u poljoprivredi na državnoj razini, a ne samo regionalnoj. Mreža tv prepoznala me kao mladu, ambicioznu i svježu urednicu, a i voditeljicu koja uz to ima i stručne temelje u poljoprivredi – naime ja sam po struci agronom. Uz veliku pomoć kolega iz redakcija Mreža TV u Zagrebu i Splitu, Diadora televizije, Vinkovačke i Varaždinske televizije, snašla sam se prilično dobro. Zaista se trudim promicati i promovirati hrvatsku poljoprivredu, smatram kako svačiji uspjeh u toj djelatnosti zaslužuje biti prikazan na televiziji, naravno uz ostale aktualnosti.

Foto: Promo

Dakle uz stručni pristup emisiju krasi i afirmativni karakter?

Tako je, imperativ je prenijeti na male ekrane aktualnosti koje se na dnevnoj bazi događaju diljem Hrvatske kako bi svi poljoprivrednici koji pogledaju emisiju bili upućeni u sve promjene, zakone, pravilnike, uredbe i na kraju odluke Ministarstva poljoprivrede i ostalih institucija. Uz aktualnosti donosimo i priče uspješnih poljoprivrednika te komentare i savjete stručnjaka.

Afirmativni pristup poljoprivrednoj problematici - jer u Hrvatskoj poljoprivreda i slovi kao problem - je postao naš zaštitni znak. Znate, najlakše je prebacivati loptu s jednog krivca na drugog i žaliti se, u Agrokulturi nastojimo istaknuti one dobre momente ili barem pronaći neko rješenje za određene probleme s kojima se naši poljoprivrednici susreću.

Planirate li ugostiti neke od stručnjaka u emisiji kako bi publika, odnosno poljoprivrednici mogli direktno postavljati pitanja?

Format ove emisije nije talk show, emisija se sastoji od rubrike gdje kroz različite reportaže donosimo različite priče, također postoji i rubrika s kratkim zanimljivostima odnosno blic vijestima kao što su najave različitih mjera, natječaja, najava sajmova i sl. Također jedna od rubrika je i nezaobilazna agrometeorološka prognoza s detaljnim izgledima vremena za naredni tjedan. Imamo i rubriku Agro hobi koja je posvećena hobistima ili onima koje zanima vrtlarstvo ili povrtlarstvo, odnosno voćarstvo.

Foto: Promo

No svakako ne isključujem mogućnost nekih gostovanja, mladi smo i u cilju nam je kreirati emisiju po zahtjevima publike, odnosno stvoriti zanimljiv programski sadržaj koji će se uklapati u okvire programskog sadržaja Mreže TV i dosadašnjih sjajnih emisija koje nudimo, a opet odskakati od ostalih televizija. Želimo stvoriti nešto novo, prepoznatljivo i naravno - zanimljivo. Ne smijem zaboraviti naglasiti da imamo i službenu e-mail adresu emisije koja glasi agrokultura@mreza.tv na koju nam svi mogu pisati o temama koje ih zanimaju ili o problemima za koje traže rješenje.

Spomenuli ste da emisija nije namijenjena samo poljoprivrednicima.

Poljoprivreda je sastavni dio života, svi za normalne životne funkcije trebamo hranu, a u današnje vrijeme bitno je znati odakle ta hrana dolazi. U svakoj od emisija i običan laik, da tako kažem, pronaći će barem jednu zanimljivu priču ili naučiti nešto novo. A poljoprivrednici, odnosno naši žitelji u svakoj će emisiji imati servirano sve što se događalo proteklog tjedna, sve što će se događati i sve što se događa u Hrvatskoj poljoprivredi. Poljoprivreda je temelj svake zemlje pa tako volim istaknuti i da je Agrokultura početak svake kulture.

Emisiju “Agrokultura” možete pogledati svake nedjelje u 11:00 sati u programu Mreže TV ili na Youtube kanalu Mreža TV.