Za očuvanje prošlosti najbolje je imati zdravu budućnost

Ljudi pogrešno misle da su nove tehnologije za mlade tvrtke u razvoju. Nisu mogli više pogriješiti. Nedavno sam pozvan predstaviti našu tvrtku i naše robote 262-godišnjoj tvrtki u Njemačkoj. Dvije tvrtke s kojima sam najviše razgovarao u posljednje vrijeme o našim tehnologijama starije su od 140 godina.

U zemlji koja ima 27 godina, s devastiranom industrijskom i komercijalnom baštinom i gdje novi poslovni ˝tajkuni˝ imaju životni vijek od najviše 20 godina, teško je zamisliti tvrtku koja uspijeva više od dva ili tri stoljeća.

Ali te tvrtke znaju ono što mi zaboravljamo – vaša prošlost ne određuje vašu budućnost, već vi. Oni su žestoko ponosni na svoje osnivače i na njihova prošla postignuća. Vidite taj ponos u portretima na zidovima njihovih ureda, na imenima njihovih zgrada, u komemorativnim knjigama koje poklanjaju partnerima. Ali oni također znaju da ponos, portreti, imena na zgradama i komemorativne knjige ne daju plaće radnicima i dividende dioničarima.

Oni gledaju na svoju prošlost kao na prekrasan temelj i nasljedstvo na kojem imaju obvezu graditi obećavajuću budućnost. Dovoljno su mudri da znaju da će se bilo kakva budućnost graditi na novim tehnologijama, novim vještinama, novim proizvodima i novim tržištima.

Oni također znaju da ove tehnologije, vještine, proizvodi i tržišta neće sami doći do njih ili nekom čarobnom vladinom uredbom, nego da se moraju otvoriti, razgovarati s novim partnerima, privući nove vrste radnika i istražiti nova tržišta. Njihovi napori da oblikuju budućnost neće uvijek biti uspješni, zapravo neki od njihovih nastojanja neće uspjeti, ali to je realnost promjene – riječ je o trudu, mudrosti, ali i zdravoj dozi sreće.

Nema garancije za uspjeh, ali postoji jamstvo neuspjeha – ako se ne mijenjaju. Nemojte mene uzeti za riječ. Dr. Volker Treier, zamjenik glavnog direktora njemačke trgovinske i industrijske komore, nedavno je posjetio Hrvatsku i rekao: “Stoga vam je moja preporuka da se ne koncentrirate na stare tipove proizvodnje, na ‘staru’ industriju. Razmišljajte o novim industrijama, IT sektoru i digitalizaciji, i o tome kako privući ulaganja u te sektore. “(Jutarnji list)

Što mislite koji bi bio njegov savjet Srbiji, Grčkoj, Italiji, Sjedinjenim Državama ili Njemačkoj? Bio bi isti, jer govori univerzalnu istinu. Nastavite s izgradnjom svoje budućnosti ili će proći mimo vas.

To nas vraća u prošlost. Ne možete sačuvati svoju kulturnu, komercijalnu ili čak vjersku baštinu bez zdrave budućnosti, barem ne dugoročno, a to dugoročno mora biti dulje od nekoliko desetljeća. Očuvanje kulturne baštine uključuje financiranje kvalitetnih muzeja, književnosti, filmova, glazbe i škola, a to zahtijeva novac. Očuvanje komercijalne baštine uključuje izgradnju novih proizvoda, novih tržišta i novih tehnologija na zdravim temeljima, a to zahtijeva promjenu i novac.

Očuvanje vjerske baštine zahtijeva mudrost, disciplinu i vjeru. Svi ovi plemeniti napori zahtijevaju zdravu budućnost.

Držanje za prošlost je prirodna ljudska reakcija, posvuda. Ali ako uistinu cijenimo svoju prošlost, prigrlit ćemo i izgraditi budućnost kako bismo sačuvali najbolje od naše prošlosti, s dostojanstvom.

>> Pogledajte video o novom stroju za obranu od poplava