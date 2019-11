WhatsApp, premijeru,  tko vodi pokret otpora u HDZ-u?

Afera WhatsApp perfektno je tempirana! Otkriće koliko subverzivan pokret otpora buja na zatvorenim mrežnim grupama, koliko su članovi HDZ-a hrabri u virtualnom svijetu te koliko brutalan rječnik koriste kad govore o aktualnom stranačkom vodstvu dolazi u pravi trenutak pred predsjedničke i unutarstranačke izbore.

Javnost je, posve prirodno, šokirana saznanjem da ima onih koji se ne ustručavaju reći da nekom treba sprašiti “metak u čelo” ili pak poslati “leđno niz Savu”. Naravno, šokiran je i predsjednik stranke, kaže da to prije nije znao, a nitko zdravog razuma ne može mu zamjeriti kad kaže da tome u HDZ-u ne može biti mjesta. Već je najavio, časni sudovi HDZ-a (samo se vi smijte!) radit će prekovremeno, a nema dvojbe, on očekuje da će svi biti ekspresno katapultirani iz stranke.

I u pravu je Plenković, takva retorika mora biti najoštrije osuđena. “Metak u čelo”, dakako, ne spada u slobodu mišljenja, to je prijetnja s kakvom se po službenoj dužnosti moraju pozabaviti i institucije ove države.

No, kako to obično biva, to je samo dio istine. Ove retke pišem na konferenciji o regulaciji govora mržnje na društvenim mrežama u organizaciji Kuće ljudskih prava, na kojoj i gosti iz Njemačke upozoravaju da Hrvatska ne smije u novom zakonu prepisati njemačke zakone koji u privatne ruke stavljaju procjenu što je to govor mržnje i koji nepoćudni sadržaj mora biti uklonjen. Odluke, kažu, moraju donositi pravosudna tijela, a ono što je ključno, govor mržnje mora biti pravosudno sankcioniran, jer pukim uklanjanjem spornog sadržaja problem nipošto ne nestaje, već nastavlja tinjati i trovati medijski prostor.

Takav zakonski okvir, u kojem institucije države peru ruke od vlastite odgovornosti, na koncu dovodi do ugrožavanja slobode govora, pa i do svojevrsne cenzure. Kako mi je istaknuo Christian Mihr iz njemačke redakcije Reportera bez granica, on sam je često meta govora mržnje, no, on ne smatra da sve ono što on doživljava kao osobnu prijetnju doista jest kršenje zakona te da mora biti uklonjeno. Ako se prepusti osobnoj volji moćnika ili pak administratorima i računalnim algoritmima, počet će se uklanjati i ono što nije kršenje zakona već možda obična politička nekorektnost te će se tako bitno ograničavati sloboda govora. To je dijelom ono na što je ciljao i Davor Ivo Stier kad je HDZ-ovim članovima poručio “Ne bojte se”. Stier sasvim sigurno nije pokušavao zaštititi autora “metka u čelo”, već želi spriječiti da takvi ekscesi budu iskorišteni, da ne kažem zloupotrebljeni, kako bi se obračunalo sa svima onima koji drugačije misle i još su k tome dovoljno drski da to interno, a kamoli javno i pokazuju.

U ovom slučaju, netko je medijima poslao ispremiješane isječke razgovora s išaranim imenima sudionika, nastale tijekom nekoliko mjeseci, koji možda lažno oslikavaju atmosferu koja više sugerira terorističku ćeliju nego urednu stranačku bazu. Tko je prvi na udaru? Uzeo sam si truda pa sam u Photoshopu maksimalno posvijetlio ta zacrnjena imena na screenshotovima i kao u nekoj epizodi “Koko i detektivi” na ekranu se kao autor komentara “trebalo bi njih leđno niz Savu” jasno ukazalo ime: Banelli. Jedini kojeg znam je Marijan Banelli. Još malo guglanja i na internetu sam našao fotografiju Marijana Banellija koja se potpuno poklapa s profilnom fotografijom na screenshotu. Pod nekim drugima komentarima nije bilo tako jasno vidljivo ime, ali se vidjelo da je uz njih ista profilna slika. Je li to stvarno Marijan Banelli, član zagrebačkog GO HDZ-a i čelnik Zajednice poduzetnika i obrtnika HDZ-a – ili mu netko smješta? Moja kolegica ga je nazvala i on je “s gnušanjem i rezignacijom” odbacio da ima bilo kakve veze s tim.

“U grupi je 230 ljudi, netko me ne voli ili je nekome rečeno da me ne voli i ja ne mogu tu ništa pomoći, ovo je najgnjusnije podmetanje koje sam u životu vidio”, kaže Banelli. Netko me hakirao, obično je odgovor onih koji se zalete na društvenim mrežama, no, kako smo se uvjerili u aferi SMS, u Hrvatskoj je doista sve moguće. No, ono što je nedvojbeno jest da je autor najspornijih komentara – jedan te isti čovjek, a pokušava se prikazati kao da ih je barem 15. Provokator ili korisna budala, pitanje je sad.

Hoće li biti razbijene ćelije “pokreta otpora”? Hoće li doista biti masovne čistke? Malo je vjerojatno, jer previše je zakonskih zamki u slučaju interne komunikacije u zatvorenoj grupi. Pravi cilj je ipak trenutačno razbiti subverzivnu komunikaciju u kojoj se otvoreno iskazuje neposluh i poziva na bojkot odluka aktualnog stranačkog vodstva, ujedinjavanje stranačkih snaga te ponovno zbijanje redova prije presudne izborne bitke, o kojoj će umnogome ovisiti ne samo budućnost Andreja Plenkovića na čelu HDZ-a, već i politička budućnost cijele Hrvatske.