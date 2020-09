Vodi se medijska hajka protiv onih koji su se družili s Kovačevićem: Evo zašto je to besmisleno

Znači, tako se to radi. Organizira se zabava za društvenu elitu i onda pred njih 20-ak, uključujući i supruga tadašnje predsjednice, domaćin Dragan Kovačević dobije poklon od dva milijuna kuna u papirnatoj vrećici PBZ-a. Kako je uopće moguće da takvu budalaštinu netko prihvati kao stvarnu. Mediji nisu objavili je li na pozivnicama za to svečano uručenje mita bila i uputa o dress codu. Doduše, moguće je da je do primopredaje došlo za zabave u Kovačevićevu “klubu”, ali zar netko stvarno misli da je ikoja treća osoba mogla sa sviješću i znanjem biti svjedok mita.

Zdrav razum govori da su gosti mogli biti tek neizravni svjedoci, koji mogu potvrditi posredne okolnosti, o osobama, predaji stvari ili njihovu izdvajanju u zasebnu prostoriju... Predsjednik Zoran Milanović, tobože bez ikakva razloga, propitivao je što USKOK nije prekinuo akciju tada prije deset mjeseci kad se dogodila primopredaja novca. Na njegov “nabačaj” nadovezalo se otkriće Nacionala kako je Jakov Kitarović jedini razlog zašto to nije učinjeno jer bi tada morali privesti svih 20-ak gostiju pa i njega, a što bi kompromitiralo izbornu kampanju njegove supruge. Svjedoci bi bili privedeni!? Vjerojatno pod sumnjom da su s umišljajem gledali primopredaju mita.

Doduše, čak je i predsjednik Milanović rekao za Jakova Kitarovića da je “dekor” i da se slučajno tamo zatekao i zeznuo istražitelje, pa je ustvrdio kako je to strašan skandal ponovivši: “DORH i USKOK vode istragu, zašto se nije postupalo?” Milanović inzistira na tome da je to bio najpovoljniji trenutak jer bi tada imali “corpus delicti”, samo mito. Premda ga ni u slučaju Ina – MOL nije bilo, štoviše indicije su bile i skromnije, pa je bivši premijer svejedno osuđen. Uostalom, što novac predstavlja bez proturadnje. Mito sigurno ne. Čak i da je USKOK bio politički motiviran, zar bi potom čekali 10 mjeseci!?

Milanovića je i sudac Ivan Turudić kritizirao zbog petljanja u istragu, na što je predsjednik uzvratio kako je za njega neodrživa situacija u kojoj netko tko nije ni od koga izabran komentira njega ili bilo koga tko ima saborski mandat. Iako je Turudić izabran od DSV-a temeljem ovlasti Hrvatskog sabora. Zapravo, riječ je o još jednom predsjednikovu nonsensu, jer što je tek onda s medijskim komentarima!? Milanović je bio odličan student prava i dobitnik rektorove nagrade, što se u njegovim bahatim istupima nerijetko i vidi, ali i baš po onoj “u postolara najgore cipele”, ponajmanje kad se bavi pravnim temama.

Katastrofalan pokušaj izmjene Ustava, tumačenje kako je Sabor iznad naroda i referenduma, pa komentari slučajeva Perković i Mustač, Lovrić - Merzel i Sabo, sve su to antologijski primjeri pravnoga neznanja ili potpunog ignoriranja znanja. I u slučaju Janafa se zapetljao. Ako tako to rade odlikaši, kako on sada tvrdi da su on i njegov ministar unutarnjih poslova komunicirali o istragama, samo se još jednom kompromitirao izjavom kako je bio premijer i o tomu sve zna. Koliko god to predsjedniku bilo neodrživo, okrenimo pilu naopako.

Predsjednik Milanović tvrdi kako o istrazi nad Kovačevićem nije ništa znao jer ni ravnatelj SOA-e nije ništa znao premda je možda i predsjednik upao u mjere. Ako sadržaj nema veze s istragom, to ni u kom obliku ni javnost nema razloga znati, kao ni za ostale družbe s Kovačevićem. Ali, kako je onda predsjednik mogao postaviti pitanje o tajmingu uhićenja tri dana prije nego je Nacional dao aferaški “smisao” tom njegovu pitanju!? A to što sada mediji i Milanovića prozivaju zbog učestalih druženja s Kovačevićem u “klubu” ili izvan njega i za vrijeme trajanja mjera, te prozivaju i ostale poput Stjepana Mesića i drugih koji su se s njim družili, besmislena je hajka jer samo u toj okolnosti nema ni kriminalnog niti nemoralnog značenja.