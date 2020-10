Virusi prate naše živote i iskorištavaju naše slabosti

Na dan (5. listopada) kada su neke zemlje donijele dodatne mjere za sprečavanje širenja koronavirusa, u Stockholmu je obznanjeno da su dobitnici ovogodišnje Nobelove nagrade za medicinu znanstvenici koji su 1989. otkrili virus hepatitisa C. Objašnjava se kako je to otkriće omogućilo otkrivanje lijekova (cjepiva nema) za suzbijanje te bolesti, koja se širila ne samo ubrizgavanjima droga nego i transfuzijama. Danas se virus ne prenosi transfuzijama, ali ipak posljednjih godina bilo je oko 70 milijuna slučajeva bolesti virusa hepatitisa C i oko 400.000 umrlih godišnje. Zbog hepatitisa C su najčešća i presađivanja jetre. No, zahvaljujući otkriću trojice znanstvenika, bolest se može liječiti i mogla bi biti iskorijenjena.

Virus je iskoristio našu nepažnju: ubrizgavanje droge injekcijama, kao i nedovoljnu pažnju tijekom transfuzija čime smo mu omogućili širenje.

Prema podacima sveučilišta Johns Hopkins, u svijetu je već zaraženo više od 35 milijuna osoba virusom COVID-19 i umrlo ih je više od milijun. Mnoge zemlje uvode nove mjere za sprečavanje širenja koronavirusa.

U Parizu se, primjerice, na 15 dana zatvaraju svi kafići, uvedene su restrikcije za teretane, bazene… U Italiji je vlada, koja je Francusku i još neke zemlje prije više od mjesec dana stavila na listu zaraženih zemalja na kojoj se od kolovoza nalazila i Hrvatska i druge zemlje, uvodi od 6. listopada obvezu nošenja zaštitnih maski i na otvorenim prostorima, zatvaranje lokala u 23 sata, na vjenčanja i krštenja može doći do najviše 200 osoba… New York je u lockdown stavio i četvrti Brooklyn i Queens… Vraćamo li se na situaciju iz vremena kada je buknula pandemija?

U Italiji je dnevni broj zaraženih bio oko 2400 osoba (5. listopada zaraženo 2257 i umrlo 16), kakav je bio koncem travnja. No, koncem travnja je u intenzivnu njegu smještano oko 2200 oboljelih dnevno, a sada oko 300. Umrlih je tada bilo oko 400 dnevno, a sada ih je manje od 20. Što se dogodilo?

Većina osoba ponaša se prema sigurnosnim mjerama, odnosno peru ruke, nose maske i izbjegavaju masovke. Zbog toga se širenje koronavirusa usporilo, ali tih se mjera trebaju pridržavati svi, pa se sada uvode nove restrikcije.

Našu nepažnju iskorištava virus, koji “nije Božja kazna”, kako je Franjo napisao u novoj enciklici, već je posljedica štete koju si nanosimo.

Moramo se, dok ne budu otkriveni lijekovi, naviknuti nositi zaštitne maske, kao kišobrane za vrijeme kiše. Štitimo svoje i tuđe zdravlje.