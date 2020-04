U ovakvoj krizi povjerenje se lako gubi i pretvara u kaos i paniku

Tenzije rastu i kriza zbog širenja zaraze ulazi u zapaljivu fazu. Iskra je dovoljna za požar. Globalno i individualno. I liberalne demokracije posežu za etatističkim mjerama, i zemlje u kojima su držani obredi na oltarima slobode zatvaraju granice, zapljenjuju proizvodnju, optužuju za piratstvo ili bez diplomatskog uvijanja prijete “osvetom” brinući se za sudbinu vlastite nacije. I pojedinci sve se teže nose sa stanjem u kojem se miješaju strahovi, neizvjesnost, psihološka izmoždenost, životna skučenost i jednoličnost, uz što se množi sve više (i)racionalnih upitnika. Osjećaj nesigurnosti buja, kao i potencijal za nove podjele. Protivnici stožera i njihovih mjera seciraju svaku pogrešnu riječ, traže argumente za tezu da smo žrtve globalne histerije zbog zaraze koja kosi maltene one koji bi ionako umrli, makar imali astmu, dijabetes, visoki tlak... Gotovo pa da ne kažu evo, imao je jednu kraću nogu, a oni smrt pripisuju koronavirusu.

Kako to izgleda kad se sukobe dva različita pogleda, snimila je HTV-ova kamera za evakuacije štićenika splitskog doma za starije. Interventni policajac uime sustava, fokusiran na izvršenje zadaće zaštite zdravlja, uz škripu kočnica grubo je banuo u program uživo kako bi udaljio novinare koji su intervjuirali ravnatelja doma. Nepriličan prepad, to više ako je sustav reagirao deset dana nakon pojave simptoma kod štićenika. Ali, splitska policija odlično je reagirala kad se ispričala i priznala da je policajac netaktično postupio.

VIDEO Ministrica Bedeković u Splitu

Incident je dobio i političku dimenziju jer je štićenica tog državnog doma, kojim upravlja Splitsko-dalmatinska županija, majka bivšeg ministra i SDP-ova zastupnika Ranka Ostojića, koji je na Facebooku optužio HDZ za ušutkavanje novinara. Bizarno, jer je intervjuirani ravnatelj Ivan Škaričić član HDZ-a! Zar ga HDZ treba ušutkavati preko policajca!?

Drugi su problematizirali Škaričićeve kompetencije, jer ako je bio gradonačelnik Omiša, to ne znači da može upravljati i staračkim domom, logično, zar ne!? Neki se ni u doba virusa ne mogu odmaknuti od starih obrazaca ispraznog politikantskog kritizerstva. Umjesto fokusa na bit – čija je odgovornost to što epidemiolozi nisu ušli u dom odmah nakon pojave simptoma, to više jer su to strateške utvrde u borbi protiv virusa.

Koliko su sada važne brze, jasne i pouzdane informacije te reakcije svih u sustavu govori i primjer komunikacijskog nesporazuma o umrlom pacijentu u srednjim godinama za kojeg je Stožera prvo rekao da u podlozi nije imao tešku bolest. Iz toga je odmah iskonstruirana manipulacija, dokaz da se napuhuje problem, kao i što se smrt bolesnog od leukemije pripisala koronavirusu.

VIDEO Ministar Beroš: 'Nemamo lijeka, niti cjepivo, molim vas ponašajte se odgovorno!'

I nije problem u medijskim kreatorima tih konstrukcija, jer oni pišu što dio publike traži, o čemu bruje društvene mreže. Problem je ako se brzo i jasno ne reagira punom istinom jer povjerenje se lako gubi i pretvara u kaos i paniku. Niz je priča ispričano da su, iako iznimno, i mladi dobrog zdravlja bili žrtve koronavirusa i razumnima je nepotreban još i hrvatski dokaz.

Talijanski institut za statistiku za nevjerne Tome usporedio je broj umrlih za 21 dan ožujka ove i prošle godine, i koronavirus je uzročnik povećane smrtnosti starijih od 65, 7720 umrlih ove godine prema 3223 lani, a u Lombardiji još više, 3774 naspram 1269 lani.