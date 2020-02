Trump želi da Amerika bude velika, makar i na račun Europe

Mora se priznati da je tema ovogodišnje sigurnosne konferencije u Münchenu odlično pogođena. Termin “westlessness” nije jednostavno prevesti, no jasno je kako je izraz koji upućuje na opadanje utjecaja Zapada u sve konfliktnijem svijetu odabran kako bi se sudionike, među kojima je i 40-tak šefova država ili vlada, potaknulo na djelovanje.

Zapad je desetljećima krojio sudbinu svijeta, a sada njegova moć kopni. SAD, vodeća zapadna sila, razmišlja samo o sebi, ne hajući za svijet oko sebe. Pokušava “ponovno postati velikom”, pa i na račun svojih susjeda i partnera, kako je to u Münchenu primijetio njemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier. U takvom svijetu svi gledaju isključivo vlastite interese i svi su prepušteni sebi samima. Svi su protiv svih. Logična je posljedica takvog stanja i utrka u naoružavanju koja je, sudeći prema studiji Međunarodnog instituta za strateške studije objavljenoj u Münchenu, već počela.

VIDEO Brexitovci skandiraju "Trump, Trump"

Lani su se u cijelom svijetu izdaci za obranu povećali za četiri posto, najviše u posljednjih deset godina. Prednjače, naravno, SAD i Kina, koje su vojne proračune povećale za 6,6 posto, no ni Europa puno ne zaostaje. Europske zemlje prošle su godine svoje vojne budžete povećale za prosječno 4,2 posto, pokušavajući udovoljiti Donaldu Trumpu koji ih stalno kritizira da vojne izdatke moraju povećati na najmanje dva posto BDP-a. Međutim, taj cilj ostvarilo je samo sedam članica – Velika Britanija, Rumunjska, Grčka, Poljska, Bugarska, Estonija i Letonija – dok su ostale, među njima i Hrvatska, i dalje ispod dva posto.

Susjedna Slovenija za obranu izdvaja tek nešto više od jedan posto BDP-a, a ekonomski najmoćnija Njemačka taj cilj planira dosegnuti tek za desetak godina. No i da je Europa kojim slučajem dosegnula famozna dva posto, to ne znači da bi Trump bio zadovoljan. On ne želi samo da Europa troši više za obranu, nego i da taj novac troši u Americi. Trumpova Amerika ne želi vojno autonomnu Europu, koja razvija vlastite obrambene kapacitete i oružja, inzistirajući da Europljani oružje kupuju isključivo od američkih proizvođača. Trump zastupa isključivo interese američkog vojno-industrijskog kompleksa. Jer Amerika, pa i na račun Europe, opet mora postati velikom.