Tko to ima pravo jedinicom prvašiću odrediti put?

Svake školske godine najmanje stotinjak sedmogodišnjaka u Hrvatskoj mora ponavljati prvi razred osnovne škole. I to je početak i kraj našeg obrazovnog sustava – šteta sveg novca utrošenog na taj sektor. Da, roditelji su ključni u odgoju, ali učiteljice i učitelji ključni su u obrazovanju. Jedinica sedmogodišnjaka i etiketa ponavljača u prvoj godini školovanja sramota je samo i isključivo onoga tko nije bio sposoban raditi s djetetom, naučiti ga osnovama i motivirati na bolje. Ali, čini se da takve nije sram prosvjedovati za veću plaću ili, još gore, prosvjedovati za dostojanstvo.

Statistika je još očajnija ako je, kao u ovom slučaju, provoditeljima politika znano da je riječ, kako kaže ministrica Divjak, o prvašićima koji su zbog obiteljskih problema ili bolesti izostajali s nastave, ako su među prvašićima ponavljačima oni koji ne znaju dovoljno hrvatski jezik (npr. Romi, iako to političari ne kažu) ili oni s nekim zdravstvenim teškoćama. Ako se unatoč tome učeniku prvog razreda zaključi jedinica – onda smo službeno dotaknuli dno. Jer ti argumenti moraju i mogu biti isključivi poziv za još veći angažman učiteljica i učitelja s takvom djecom.

A koliko je doista takvog angažmana? Koliko su doista učiteljice i učitelji utrošili sati da roditeljima sedmogodišnjaka koji imaju zdravstvenih teškoća objasne da postoji “škola u bolnicama” i “škola u kući” ili koliko su se doista angažirali da otkriju zašto i zbog kojih razloga tako mala djeca ne dolaze u školu? Da su se na tome “preznojili” ili da su to svi ministri odreda shvatili kao alarmantno i doista važno, mogli bismo govoriti o školi.

Ovako, govorimo samo o ustanovama bez imalo empatičnosti i znanja o životu onih koje bi trebali poučavati u “Školi za život”. Takva kritika usmjerena je ujedno i na sve ostale ustanove koje su u takvim i sličnim situacijama trebale imati saznanja o takvim učenicima, a nisu ih imale ili ih nije za to briga. Srušiti dijete na početku puta znači do kraja školovanja odrediti mu obrazovni put. Učitelji i učiteljice, zar doista mislite da na to imate pravo?

VIDEO Divjak odgovorila na prozivke Davora Bernardića