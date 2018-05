Svojih Srba nema nijedan parlament u Europskoj uniji

Subota 19. svibnja

Interesi EU štite se kao nekad jugoslavenski

Političkog protivnika etiketiraj i problem je riješen. U tome se i HDZ sve više usavršava. Tako su njegovi zastupnici prijedlog Mostova zastupnika Mire Bulja da se uvede potpuna zabrana uzgoja, uvoza i prodaje genetički modificiranih proizvoda (GMO) nazvali “populističkim i demagoškim”. Bulj tvrdi da na policama već ima više od 400 GM proizvoda, što čini velike štete gospodarstvu. U 2017. uvoz hrane povećan je 12 posto, uvezen je 71 kilogram voća i povrća po stanovniku, a samo svinjetine za 161 milijun eura, dok je neobrađeno 750.000 hektara zemlje. Istodobno smo, prema podacima HGK, u prvom ovogodišnjem tromjesečju rekorderi u EU po padu izvoza! To su porazni podaci za Vladu, a upravo smo svjedoci primjera koji pokazuje kako se radi protiv vlastite države i njezinih proizvođača. Voćari su pred prodavaonicama nekih trgovačkih lanaca prosvjedovali što ne prodaju hrvatske jagode a zatrpani su uvoznima koje “govore” šest jezika s koliko se jednom skupu EU sluganski obratio Andrej Plenković. Tako se u Hrvatskoj štite interesi moćnih zemalja EU kao što su se nekad štitili interesi Jugoslavije. HDZ se pretvorio u ono što su željela moćna europska središta odakle su nam nametnuti i Račan i Budiša, i Sanader i Plenković. Bruxelleski projekti.

Nedjelja 20. svibnja

Ljevičari prihvaćaju sve što ocrnjuje Lijepu Našu

Za njih je Gotovina “ratni zločinac”, Domovinski rat “etničko čišćenje”, Tuđmanovo im je “desničarstvo graničilo s ekstremom”, Hrvatska im je “podružnica Vatikana” i “agresor u BiH”, oni su autori koje, kako je napisao Hrvoje Hitrec, “Beograd samo prepisuje”. Premda su ljevičari, ne zanima ih ni radnička klasa, ni ljudi koji rade a ne primaju plaće, ni strani profiteri koji nam otimaju milijarde, ni socijalni razlozi masovnog iseljavanja... Najviše ih zanimaju “ustaše” i “fašisti” kakvih u Hrvatskoj nema ni u promilima. Čitam tekst Slavenke Drakulić – ilustriran slikom mladih u ustaškim uniformama – o jednom izvješću Vijeća Europe prema kojem u Hrvatskoj “rasistički i netolerantni govor mržnje u javnom diskursu eskalira”, o čemu sam pisao prošli tjedan. Istodobno, njemački neonacisti divljaju i ulaze u Bundestag i Europski parlament, iz Francuske sve više bježe Židovi zbog rastućeg antisemitizma, neofašisti cvatu u Italiji i sve žešće prijete i Hrvatskoj... A upravo u listu u kojem Drakulićka piše možete pročitati naslov “Eksplozija rasizma u Velikoj Britaniji”. Koja moralna izopačenost s kojom se dijele “packe” Hrvatskoj! Ali nema te pokvarenosti u Europi koju neće prihvatiti hrvatski ljevičari samo ako se ocrnjuje Lijepa Naša.

Ponedjeljak 21. svibnja

U HDZ-u nema osobnosti za svrgavanje Plenkovića

U povodu današnje sjednice Predsjedništva HDZ-a, mediji pišu kako je u stranci sve više nezadovoljnika, kako bi moglo biti većih potresa, te se spominje nekoliko uglednika koji bi Plenkovića mogli zamijeniti – Milijan Brkić, Davor Ivo Stier, Miro Kovač, Damir Krstičević, Ivana Maletić... Ali ništa od toga! Kao što je prisilio HDZ da podupre Istanbulsku konvenciju, tu sve kukavičkiju stranku Plenković će voditi sve dok bude htio. HDZ-u nedostaju snažne osobnosti poput Tuđmana, a i poput Pašalića, Sanadera i Karamarka, koje bi mogle svrgnuti Plenkovića kao što je on utirao put za Karamarkov odlazak. Brkić je kalkulant a možda i neambiciozan, Stier je “uprljan” takozvanom novom hrvatskom paradigmom kao izlikom za njegovo i Plenkovićevo preuzimanje stranke i države, Kovač i Krstičević kraj kardinala Plenkovića djeluju kao časne sestre, Ivana Maletić ni izdaleka nema Kolindinu privlačnost. A sam Plenković nema osjećaj moralne odgovornosti ni prema stranci ni prema državi koji bi ga nagnao da odstupi. Što bi rekao živozidaš Bunjac, on je odgovoran samo kao bruxelleski projekt, pa kada jednom ostavi i Hrvatsku i stranku i kaže im “zbogom”, to neće učiniti na hrvatskom jeziku.

Utorak 22. svibnja

Pupovac ima ‘izlika’, ali sad, srećom, nema tenkova

“Ako gospodin Pupovac misli da je HDZ zlo, onda ja osobno ne znam što on s tim zlom radi u koaliciji”. Tako je, podsjetivši da je Pupovac podupirao Vladu i 2016., uzvratio Milijan Brkić na njegovu izjavu da “podržava ovu Vladu jer ne želi da se vrati zlo iz 2016. godine”. Dakle, nastavlja se serija najtežih optužbi na račun HDZ-a i vlasti. Za nedavnih pohoda u Jasenovac tjednik Novosti, koji kao izdavač potpisuje Pupovac, počastio je premijera jedinstvenim komplimentom, napisavši kako je svaki “obredni izraz pijeteta prema ‘žrtvama fašizma’, koji dolazi od strane licemjernog šljama, tj. od najviših političkih autoriteta ove zemlje, vrijedan najdubljega prijezira”. Zatim je jučer taj šljam Pupovac na predstavljanju Biltena SNV-a za 2017. godinu (popis zala koja se čine Srbima u Hrvatskoj), optužio da, ne provodeći zakon, dopušta “govor mržnje, pozive na nasilje, različite akte nasilja, govor netolerancije i historijski revizionizam”. Te “priče i anegdote”, kako ih je nazvao Slaven Letica, podsjećaju na laži s početka devedesetih, što će reći da Srbi imaju volje i “izlika”, ali nemaju više negdašnju moć, policiju, vojsku, tenkove, institucije..., što im ni “šljam” Plenković ne može dati koliko god radi vlasti bio mazohist i darežljiv prema braći Srbima.

Srijeda 23. svibnja

Frljićeva ‘velika nužda’ zgranula i češke ljevičare

Tekstove autora koji su se zgražali nad njegovim uratcima “redatelj” Oliver Frljić kadšto je nazivao “medijskim izmetom”, bit će zato što u zapretanoj iskrenosti takvima smatra svoje predstave. Jedno selo u mome rodnom kraju upamtilo je nekog besramnika koji je po noći obavljao veliku nuždu ljudima ispred kućnog praga. Nije krio da upravo on to čini te se i hvalio svojim pothvatima. Poput tog nezaboravnog zabavljača, Frljić ostavlja najljepši dio sebe ispred kućnog praga cijelog niza država – Hrvatske, Srbije, Slovenije, BiH, Poljske... Sada su protiv njegove predstave “Naše nasilje i vaše nasilje” u Češkoj ustali tamošnji kršćanski aktivisti, a u zahtjevu da se predstava makne s programa međunarodnog festivala u Brnu priključili su im se i reformirani komunisti. Najgore je što se u zemljama u kojima se prikazuju Frljićeve predstave spominje i Hrvatska. No to i zaslužujemo kad njegovo prikazivanje nekih javnih ličnosti kao svinja i “stvaralački” poziv da se smaknu ministrica Obuljen brani kao “umjetničku slobodu”. Novost je što su u Češkoj protiv Frljića prosvjedovali i reformirani komunisti, za razliku od hrvatskih i od većine ljevičarskih medija koji se pridružuju njegovu ubilačkom zovu i velikoj nuždi.

Četvrtak 24. svibnja

U Europu će se ugledati samo kad im odgovara

Kad je prije koju godinu objavljeno da je blagajna grada Rijeke 60 milijuna kuna u minusu, u vijesti je bio i podatak da je gradonačelnik Obersnel te godine “na trošak proračuna ili djelomični trošak proračuna ... putovao... u Zagreb, Dublin, Atenu, Padovu, Liverpool, Barcelonu, Ankaru, Istanbul i Južnoafričku Republiku”. Premda, dakle, često putuje u inozemstvo, Obersnel “ne zna” da je Slovenija uz Hrvatsku jedina zemlja EU gdje postoje manjinski zastupnici. Pa se žestoko obrušio na drugo pitanje referenduma što ga je organizirala Inicijativa Narod odlučuje, jer bi se “ograničila prava zastupnika manjina” koji bi bili “drugorazredni zastupnici u Saboru”.

Iz Inicijative mu je odgovoreno kako većina država EU u svojim parlamentima uopće nema predstavnike nacionalnih manjina, a to su Belgija, Italija, Austrija, Finska, Grčka, Češka, Estonija, Francuska, Irska, Nizozemska, Španjolska, Litva, Luksemburg, Portugal, Švedska, Velika Britanija... Svi su oni politički Francuzi, Nizozemci, Portugalci, Britanci, Šveđani... Svojedobno je Mate Arlović izjavio kako bi i svi građani Hrvatske trebali biti politički Hrvati, pa su ga Radin, Pupovac i drugi gotovo zatukli. Kad im odgovara, evo ih pod skutima EU, kad im ne odgovara, Europo – fuck off!

Petak 25. svibnja

Kako kviz Potjera otkriva žrtve SDP-a

Kad god mogu gledam HTV-ov kviz Potjera u kojoj ima vrlo zanimljivih natjecatelja. Ovaj tjedan upamtio sam jednoga koji mi se u početku činio poznat a domalo sam otkrio da je riječ o Marku Franciškoviću. U završnici potjere ostao je sam, nije pobijedio, ali je solidnim znanjem, smirenošću, sabranošću i vedrinom ostavio odličan dojam. Znate li tko je on? To je onaj grozni desničar koji je strpan u ludnicu pošto je na Facebooku napisao kako je sanjao ministra Ranka Ostojića obješenog o stup na Trgu bana Jelačića u Zagrebu, na što mu je Ostojić osvetnički uzvratio. Na prisilnom psihijatrijskom liječenju, trovan lijekovima koji mu uopće nisu bili potrebni, Francišković je bio devet mjeseci. Takvim terorom kakvim su se služili nacisti i boljševici, bili su ogorčeni i ljevičarski mediji i aktivisti, pa je Sanja Sarnavka iz Kuće ljudskih prava izjavila: “Marko Francišković je psihički jedna od najstabilnijih osoba koje sam u životu vidjela”. Tako vas jedan obični kviz s jednim običnim natjecateljem može podsjetiti na nečuveno nasilje SDP-ove vlasti, njezine policije i psihijatara, dostojno najvećih zločinaca u povijesti Staljina, Hitlera, Tita. Nasilje zbog kojeg u ovoj državi u kojoj bijedne vlasti smjenjuju još bjednije nitko nije odgovarao.